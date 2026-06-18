Președintele PNL, Ilie Bolojan, a replicat joi, pe Facebook, acuzațiilor lansate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care susținuse că acesta l-ar fi mințit pe președintele Nicușor Dan în legătură cu susținerea unui guvern tehnocrat.

Premierul interimar Ilie Bolojan neagă orice înțelegere cu PSD și califică declarațiile social-democraților drept „invenții toxice”.

„Încetaţi cu minciunile folosite pentru a vă justifica eşecurile, fuga de răspundere şi comportamentul neprincipial! Observ că se rostogolesc în spaţiul public o serie de invenţii toxice.

Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluţiile teoretice constituţionale, în funcţie de îndeplinirea unor condiţii care nu au fost îndeplinite”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Președintele PNL subliniază că deciziile interne ale partidului se iau exclusiv prin forurile statutare:

„Cel mai important, în şi pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare şi prin vot deschis. Deciziile în şi pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta”.

Ilie Bolojan mai precizează că nu a existat nicio tranzacționare de funcții:

„Nu s-a pus problema să tranzacţioneze pentru el sau pentru vreo altă persoană vreo funcţie, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuţie”.

El încheie cu un mesaj dur: „De la începutul acestei crize, declanşate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înţelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca şi ale trădării, de altfel”.

Acuzațiile lui Sorin Grindeanu au venit după ce acesta a afirmat că Ilie Bolojan a fost inițial de acord cu varianta unui guvern tehnocrat, dar ulterior s-a răzgândit după o ședință internă a PNL.