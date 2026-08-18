O echipă de arheologi susține că o biserică descoperită sub Lacul Iznik, în Turcia, ar putea fi locul în care s-au întâlnit episcopii creștini la Primul Sinod de la Niceea, în anul 325 d.Hr. Ipoteza se bazează pe vestigiile unei construcții mai mici, aflate sub o bazilică descoperită în 2014. Alți specialiști care nu au participat la cercetări consideră însă că dovezile nu sunt suficiente pentru identificarea locului în care s-a desfășurat sinodul.

Primul Sinod de la Niceea a fost convocat de împăratul Constantin cel Mare și a reunit episcopi creștini pentru a rezolva disputele teologice din acea perioadă. Reuniunea a dus la adoptarea Crezului de la Niceea, una dintre declarațiile fundamentale ale creștinismului.

Niceea era un oraș grecesc antic situat în zona actuală a Turciei, pe malul lacului Iznik, cunoscut în Antichitate drept Lacul Niceea.

Arheologii au identificat în 2014 rămășițele unei biserici mari aflate sub apele Lacului Iznik. Săpăturile desfășurate începând din 2015 au scos treptat la iveală indicii privind existența unei construcții mai mici sub bazilica respectivă.

Mustafa Şahin, profesor de arheologie la Universitatea Bursa Uludag și coordonator al cercetărilor, a declarat că echipa a identificat pavajul bisericii mai mici, aflat la aproximativ 30 de centimetri sub bazilică.

Poziția vestigiilor indică faptul că această construcție este mai veche decât bazilica ridicată deasupra ei, potrivit Live Science.

Echipa nu a identificat până acum zidurile sau elementele decorative ale bisericii mai mici. A supraviețuit în principal pavajul de piatră al fundației, astfel că nu este cunoscut cu certitudine materialul din care a fost construită întreaga clădire.

Şahin a considerat posibil ca o parte importantă a construcției să fi fost realizată din lemn.

Ipoteza echipei conduse de Mustafa Şahin se bazează și pe descrierile istorice ale întâlnirii.

Eusebiu din Cezareea, unul dintre participanții la sinod, a consemnat că întâlnirea a avut loc într-o „casă de rugăciune” sau într-o biserică de dimensiuni reduse. Potrivit lui Şahin, această descriere s-ar potrivi mai bine cu biserica mai mică descoperită sub bazilică decât cu construcția de dimensiuni mai mari.

Arheologul nu a stabilit încă dimensiunile bisericii mai vechi. Pe baza vestigiilor și a surselor istorice, el a avansat ipoteza că aceasta ar putea fi „Biserica lui Neofit”, iar bazilica ridicată ulterior ar putea fi „Biserica Sfinților Părinți”.

Neofit a fost un creștin care a trăit în Niceea și care a fost ucis în anul 303. Biserica Sfinților Părinți ar fi primit această denumire în legătură cu Conciliul de la Niceea.

Vestigiile arheologice și informațiile istorice indică faptul că biserica mai mică ar fi fost distrusă de un cutremur în anul 368.

Pe același amplasament ar fi fost construită ulterior biserica mai mare, în jurul anului 380.

Succesiunea celor două construcții este unul dintre elementele luate în calcul de echipa arheologică atunci când încearcă să stabilească relația dintre biserica mai veche și Sinodul de la Niceea.

Până în prezent, însă, nu există suficiente vestigii ale construcției mai mici pentru a-i fi stabilite cu certitudine toate caracteristicile.

Unii dintre specialiștii consultați de Live Science, care nu au participat la săpături, au pus sub semnul întrebării concluzia că biserica descoperită sub lac a fost locul în care s-au desfășurat întâlnirile importante ale Sinodului de la Niceea.

Young Richard Kim, profesor de studii clasice la Universitatea din Illinois, Chicago, a atras atenția că biserica mai mică nu a fost datată cu certitudine.

El a remarcat și faptul că Eusebiu din Cezareea a menționat că sesiunea de deschidere a conciliului a avut loc în „palatul imperial”. În plus, sinodul s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni.

Din aceste motive, Kim a considerat că nu se poate stabili cu certitudine dacă biserica descoperită a fost unul dintre locurile în care s-au întâlnit participanții la conciliu.

O altă posibilitate este ca unele dintre întâlnirile importante să fi avut loc în palatul imperial al lui Constantin, mai degrabă decât într-o biserică. Palatul nu a fost identificat până acum și este posibil ca vestigiile sale să se afle, la rândul lor, sub Lacul Iznik.

Charles Odahl, profesor emerit de istorie la Universitatea de Stat din Boise, a fost și el rezervat în privința identificării construcției cu locul sinodului.

„Conciliul de la Niceea a avut loc într-un palat imperial de lângă Lacul Niceea”, a declarat Odahl pentru Live Science. El a precizat că biserica subacvatică se afla în apropiere, dar nu ar fi fost locul în care s-a desfășurat reuniunea sub împăratul Constantin.

David Gwynn, istoric la Royal Holloway, Universitatea din Londra, a considerat că dovezile privind datarea bisericii anterioare la începutul secolului al IV-lea sunt promițătoare și că acestea ar putea indica o legătură cu Sinodul de la Niceea.

Gwynn a atras însă atenția că importanța descoperirii nu trebuie exagerată în lipsa unor dovezi suplimentare care să stabilească exact rolul construcției în desfășurarea conciliului.

Sinodul de la Niceea a fost un eveniment de amploare pentru creștinismul din secolul al IV-lea.

David Gwynn a estimat că reuniunea a durat mai mult de o lună și a implicat sute de episcopi. Numărul total al participanților, inclusiv clerici și personal auxiliar, ar fi putut ajunge la aproximativ 2.000 de persoane.

Constantin cel Mare era împăratul Imperiului Roman la momentul convocării sinodului. El legalizase creștinismul, iar sursele istorice îi atribuie un rol important în organizarea reuniunii.

Sinodul a urmărit soluționarea unor dispute teologice majore și a dus la formularea Crezului de la Niceea, document care a avut un rol fundamental în dezvoltarea creștinismului.

Săpăturile arheologice și analiza vestigiilor de la situl subacvatic sunt în desfășurare.

Pentru stabilirea exactă a vechimii bisericii mai mici și a rolului pe care l-ar fi putut avea în timpul Sinodului de la Niceea sunt necesare cercetări suplimentare.

Deocamdată, echipa arheologică susține că vestigiile descoperite se potrivesc cu descrierile istorice ale unei biserici mai mici existente la Niceea în perioada sinodului. Mai mulți specialiști consideră însă că dovezile disponibile nu permit încă identificarea construcției drept locul în care s-a desfășurat reuniunea din anul 325.