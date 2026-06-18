Grindeanu dezvăluie culisele neînțelegerilor Nicușor Dan-Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a participat la discuții cu președintele Nicușor Dan, în cadrul cărora șeful statului s-ar fi declarat dezamăgit de evoluția relației cu liderul PNL, Ilie Bolojan.

Grindeanu susține că Bolojan și-ar fi schimbat de mai multe ori condițiile politice, în ciuda unor înțelegeri inițiale privind formarea unei majorități.

Grindeanu mai spune că, în discuțiile purtate, Ilie Bolojan ar fi transmis inițial sprijin pentru un guvern tehnocrat, însă ulterior ar fi modificat succesiv pozițiile politice, inclusiv în privința componenței guvernului.

„Nu e de datoria mea să întăresc ceea ce a spus, cred, Eugen Tomac. Eu înțeleg dincolo de cine este președintele României, cine este președintele la PSD, să respecți funcția. În momentul în care îl minți pe președintele României că intri într-un guvern tehnocrat, iar după 3 zile vi și spui că intri dar să nu fie miniștri proxy de la PSD.

Peste alte trei zile a venit și a spus că votează, dar să nu fie nici secretari de stat apropiați politic. Toate condițiile lui s-au îndeplinit și totuși s-a dus la partid, a făcut ședință și a zis că el nu votează. Sunt lucruri pe care le știu pentru că am fost acoolo, la acele discuții. Ilie Bolojan a mințit președintele republicii și a venit de fiecare dată cu alte pretenții, care au fost îndeplinite, iar la final a zis că votează împotrivă”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a continuat criticile la adresa președintelui PNL, susținând că acesta acționează într-un mod discreționar în interiorul partidului.

„Lumea este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândește doar la el, iar cine îl supără îl dă și afară din partid. Așa înțelege Ilie Bolojan să se comporte.”

Grindeanu a subliniat că PSD nu va susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR și a adăugat că, în actuala configurație parlamentară, o majoritate fără implicarea PSD sau a partidelor suveraniste nu este posibilă.

„În acest moment, vin cei de la PNL și spun: haideți să votăm un guvern minoritar. Eu nu sunt de acord și PSD nu va vota! În Parlament, avem o împărțire egală în trei grupuri politice: PSD, al doilea grup PNL-USR-UDMR și al treilea grup suveraniștii.

Haideți să mergem invers. În acest moment se poate face o majoritate refăcând fosta coaliție și avem peste 300 de voturi, dar s-a exclus acest scenariu.

Nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Nici PSD nu poate să facă fără PNL-USR.

De la mine nu ați auzit că eu nu mai fac majoritate cu ei, de la alții ați auzit asta. Eu vă întreb, cu cine fac ei majoritate?”, a mai spus Sorin Grindeanu.