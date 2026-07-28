Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

Podcastul difuzat marți, 28 iulie, de la ora 12:00, pe canalul Hai România, pornește de la o întrebare cu miză politică: „De ce îi este frică lui George Simion?”. Răspunsul anunțat de autorul emisiunii, jurnalistul Dan Andronic: influența lui Călin Georgescu. Ediția EVZ promite dezvăluiri despre presupuse contacte politice între AUR și PNL, precum și despre strategia prin care cele două partide ar încerca să creeze impresia că pregătesc declanșarea alegerilor anticipate.

La discuție vor participa doi invitați, prezentați drept foarte bine informați cu privire la negocierile din ultimele zile. Dan Andronic susține că George Simion ar fi înțeles forța politică a lui Călin Georgescu după conflictul public al acestuia cu Anca Alexandrescu și Realitatea Plus. Reacția unei părți a publicului ar fi demonstrat că Georgescu poate influența rapid atitudinea propriilor susținători, inclusiv față de instituții media considerate anterior apropiate.

George Simion cunoaște foarte bine volatilitatea publicului, experiența sa politică fiind legată de manifestații, proteste și mobilizări de stradă. Tocmai de aceea ar aprecia valoarea electorală a lui Călin Georgescu, care a depășit profilul unui lider de galerie și a dobândit, pentru susținătorii săi, imaginea unui „predicator al națiunii”. Una dintre discuțiile emisiunii va fi dacă George Simion joacă în continuare cartea fidelității față de Georgescu, în timp ce, împreună cu un grup restrâns de colaboratori, ar urma propriile negocieri și calcule politice.

Rămâne de văzut ce informații noi vor prezenta invitații podcastului pentru a susține existența unei coordonări AUR–PNL și presupusa teamă a lui George Simion față de influența lui Călin Georgescu. Nu ratați, astăzi, ora 12.00, o ediție fierbinte a podcastului Contrapunct, de pe canalul Hai România. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.