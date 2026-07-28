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Condiția pusă de Israel la ONU pentru pacea în Fâșia Gaza

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Condiția pusă de Israel la ONU pentru pacea în Fâșia GazaONU / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Orice avans în aplicarea planului de pace destinat Fâșiei Gaza este strâns legat de o decizie fermă din partea Organizației Națiunilor Unite. Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a afirmat că este esențial ca gruparea islamistă palestiniană Hamas să fie desemnată oficial drept organizație teroristă de către reprezentanții comunității internaționale, conform EFE.

Declarațiile diplomatului israelian vin în contextul în care emisarii grupării Hamas au sosit în Egipt pentru a purta consultări privind declanșarea celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului.

Condiția pusă de Israel la ONU pentru pacea în Fâșia Gaza

Înaintea unei ședințe a Consiliului de Securitate dedicate crizei din enclava palestiniană, reprezentantul diplomației israeliene a subliniat că menținerea statutului actual al grupării împiedică implementarea variantelor de negociere.

„Hamas reprezintă principalul obstacol în calea implementării planului în 20 de puncte al preşedintelui Donald Trump, iar noi cerem Consiliului să desemneze în sfârşit Hamas drept organizaţie teroristă”, a declarat Danon la intrarea în sala Consiliului de Securitate, înaintea unei reuniuni privind situaţia din enclava palestiniană.

Teroristi Hamas in Gaza

Teroristi Hamas in Gaza / sursa foto: captură video

Sosită în Egipt, delegația Hamas ia parte la o nouă rundă de negocieri mediate de autoritățile de la Cairo, alături de reprezentanții Turciei și Qatarului, scopul fiind punerea în aplicare a etapelor următoare din planul de armistițiu.

Vizită crucială a lui Benjamin Netanyahu la Washington

Mesajul transmis la sediul ONU de la New York coincide cu deplasarea premierului israelian Benjamin Netanyahu în Statele Unite ale Americii, unde are programată o întrevedere oficială cu președintele Donald Trump.

Pe agenda convorbirilor dintre cei doi lideri se află evoluția dosarului din Gaza, dar și tensiunile crescute cu Iranul. Cu privire la abordarea situației iraniene, liderul de la Casa Albă a menționat existența unor „divergenţe minore” între pozițiile celor două state, subliniind însă că viziunile strategice rămân „destul de apropiate”.

Tensiuni și declarații controversate la New York

Vizita șefului guvernului israelian peste ocean se desfășoară într-un climat politic tensionat. Primarul socialist al orașului New York, Zohran Mamdani, a stârnit polemici intense după ce a sugerat că Benjamin Netanyahu ar putea fi reținut dacă ajunge în metropola americană, invocând mandatul emis pe numele acestuia de Curtea Penală Internațională.

Deși a admis ulterior că forțele de ordine locale nu pot pune în aplicare o astfel de măsură, Mamdani a susținut că premierul israelian nu este o persoană dorită în oraș cu ocazia adunării generale a ONU din luna septembrie.

Reacția diplomatului israelian la ONU a fost una vehementă, acuzându-l pe primarul newyorkez de incitare la violenţă, demonizarea Israelului şi răspândirea de calomnii sângeroase. „Mamdani instigă la ură”, a adăugat el.

Omagiu adus senatorului american Lindsey Graham

În cadrul aceleiași deplasări în Statele Unite, premierul Benjamin Netanyahu participă la funeraliile senatorului Lindsey Graham, organizate la catedrala din Washington.

Ambasadorul Danny Danon a transmis la rândul său un mesaj de condoleanțe, evidențiind legătura strânsă dintre politicianul american și statul israelian.

„Graham a fost un adevărat prieten al Israelului. A fost întotdeauna dedicat securităţii şi bunăstării Statelor Unite şi Israelului", a declarat Danny Danon, adăugând că acesta „îi va lipsi foarte mult” poporului israelian.

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