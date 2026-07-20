Teroriștii Hamas au un nou șef suprem, după circa doi ani

Gruparea teroristă palestiniană Hamas l-a numit pe Khalil al-Hayya, fost negociator din timpul războiului, în funcția de nou șef al biroului politic.

Khalil al-Hayya este prima persoană numită în această funcție de la eliminarea lui Yahya Sinwar, în octombrie 2024.

Șeful Hamas exilat din Gaza și negociatorul-șef al grupării teroriste palestiniene a devenit o figură din ce în ce mai importantă în conducerea organizației.

Ascensiunea lui Al-Hayya în interiorul grupării teroriste Hamas a avut loc mai ales după eliminarea de către armata israeliană a lui Yahya Sinwar în Gaza și a lui Ismail Haniyeh, în timpul unei vizite în Iran, în iulie 2024.

Noul șef al biroului politic al grupării teroriste palesitiniene Hamas a părăsit Fâșia Gaza acum câțiva ani, servind ca persoană de contact a organizației pentru legăturile cu lumea arabă și islamică și stabilindu-se în Qatar.

Khalil Al-Hayya a devenit din ce în ce mai influent în cadrul grupării teroriste deoarece alți oficiali de rang înalt ai Hamas au fost uciși în atacuri israeliene.

El l-a însoțit Ismail Haniyeh în capitala iraniană Teheran pentru vizita din iulie 2024, în timpul căreia acesta din urmă a fost eliminat.

Hayya a fost citat spunând că atacurile teoriste din 7 octombrie ar fi trebuit să fie o operațiune limitată a Hamas pentru a captura „un număr de soldați” pentru a-i schimba cu palestinienii închiși.

„Dar unitatea armatei sioniste s-a prăbușit complet”, a spus Khalil Al-Hayya în comentariile publicate de Centrul de Informații Palestinian, legat de gruparea troristă palestiniană Hamas, referindu-se la armata israeliană.

Khalil Al-Hayya a mai spus că atacul a reușit să readucă problema palestiniană în atenția internațională.

Reamintim că, pe 7 octombrie 2023, teroriștii Hamas au comis un adevărat masacru în Israel, omorând peste 1.000 de civili. De asemenea, palestinienii s-au făcut vinovați de răpiri, violuri, mutilări și profanări de cadavre.