Teroriștii Hamas au un nou șef suprem, după circa doi ani
- Iuliu Vlădescu
- 20 iulie 2026, 17:51
Gruparea teroristă palestiniană Hamas l-a numit pe Khalil al-Hayya, fost negociator din timpul războiului, în funcția de nou șef al biroului politic.
Khalil al-Hayya, noul șef al biroului politic al grupării teroriste Hamas
Khalil al-Hayya este prima persoană numită în această funcție de la eliminarea lui Yahya Sinwar, în octombrie 2024.
Șeful Hamas exilat din Gaza și negociatorul-șef al grupării teroriste palestiniene a devenit o figură din ce în ce mai importantă în conducerea organizației.
Ascensiunea lui Al-Hayya în interiorul grupării teroriste Hamas a avut loc mai ales după eliminarea de către armata israeliană a lui Yahya Sinwar în Gaza și a lui Ismail Haniyeh, în timpul unei vizite în Iran, în iulie 2024.
Cine este Khalil al-Hayya și cum a ajuns să urce în ierarhia organizației teroriste palestiniene
Noul șef al biroului politic al grupării teroriste palesitiniene Hamas a părăsit Fâșia Gaza acum câțiva ani, servind ca persoană de contact a organizației pentru legăturile cu lumea arabă și islamică și stabilindu-se în Qatar.
Khalil Al-Hayya a devenit din ce în ce mai influent în cadrul grupării teroriste deoarece alți oficiali de rang înalt ai Hamas au fost uciși în atacuri israeliene.
El l-a însoțit Ismail Haniyeh în capitala iraniană Teheran pentru vizita din iulie 2024, în timpul căreia acesta din urmă a fost eliminat.
Ce părere are noul șef al teroriștilor Hamas despre atacul din 7 octombrie
Hayya a fost citat spunând că atacurile teoriste din 7 octombrie ar fi trebuit să fie o operațiune limitată a Hamas pentru a captura „un număr de soldați” pentru a-i schimba cu palestinienii închiși.
„Dar unitatea armatei sioniste s-a prăbușit complet”, a spus Khalil Al-Hayya în comentariile publicate de Centrul de Informații Palestinian, legat de gruparea troristă palestiniană Hamas, referindu-se la armata israeliană.
Khalil Al-Hayya a mai spus că atacul a reușit să readucă problema palestiniană în atenția internațională.
Reamintim că, pe 7 octombrie 2023, teroriștii Hamas au comis un adevărat masacru în Israel, omorând peste 1.000 de civili. De asemenea, palestinienii s-au făcut vinovați de răpiri, violuri, mutilări și profanări de cadavre.