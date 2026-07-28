FIFA pregătește o schimbare majore de strategie financiară, menită să majoreze substanțial veniturile alocate federațiilor naționale. Federaţia Internaţională de Fotbal intenţionează să atragă suma de 4,2 miliarde de dolari în cursul acestui an, prin intermediul unei entități comerciale nou înființate, anunță DPA.

Această structură va gestiona operațiunile comerciale și organizarea marilor competiții, inclusiv Cupa Mondială, având ca scop principal extinderea fondurilor destinate dezvoltării sportului la nivel global. Proiectul mizează pe sprijinul unor investitori privați, care vor putea achiziționa pachete minoritare de acțiuni.

Conform precizărilor oferite de forul internațional într-un comunicat oficial, obiectivul final este generarea unei sume totale de peste 10 miliarde de dolari, bani ce urmează să fie distribuiți către cele 211 federații membre, după obținerea tuturor aprobărilor necesare.

Strategia financiară prevede o creștere considerabilă a alocărilor directe. Astfel, fiecare federație membră ar urma să primească o finanțare anticipată de 20 de milioane de dolari pentru ciclul competițional 2027-2030, o valoare semnificativ mai mare comparativ cu cele 8 milioane de dolari stabilite în planurile inițiale. Mai mult, pentru perioada 2035-2038, suma destinată fiecărui membru va ajunge la 24 de milioane de dolari.

Pentru punerea în aplicare a acestei inițiative, va fi creată o nouă filială denumită FIFA Forward Enterprise. Entitatea va fi deținută și controlată integral de FIFA, centralizând toate activitățile comerciale și logistice. În portofoliul său vor fi incluse drepturile de difuzare, contractele de sponsorizare, vânzarea de bilete, acordarea licențelor comerciale și organizarea propriu-zisă a turneelor internaționale.

Reprezentanții FIFA dau asigurări că forul va păstra controlul absolut asupra noii societăți. De asemenea, autoritatea deplină privind guvernanța fotbalului, stabilirea calendarului competițional, deciziile sportive și reglementările disciplinare rămân exclusiv în responsabilitatea organizației mondiale.

În cazul în care proiectul va primi undă verde din partea membrilor și a Consiliului FIFA, atragerea celor 4,2 miliarde de dolari în acest an se va realiza pe baza unei evaluări inițiale a capitalului propriu al FIFA Forward Enterprise la 20 de miliarde de dolari. Selecția investitorilor privați pe termen lung se va face riguros, aceștia urmând să dețină doar participații minoritare, fără drept de control. Toate profiturile nete realizate de noua structură vor fi reorientate exclusiv către dezvoltarea fotbalului la nivel mondial.

Informațiile despre această inițiativă au apărut inițial în publicațiile The Times și Financial Times, stârnind rapid controverse aprinse în mediul sportiv. Uniunea Europeană de Fotbal a reacționat ferm împotriva acestei strategii de comercializare, criticând intenția forului mondial.

„Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este un bun al FIFA pe care aceasta să-l poată vinde”, au declarat reprezentanții UEFA, exprimând opoziția clară față de atragerile de capital privat în administrarea sportului rege.