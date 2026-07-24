Cupa Mondială din 2026 s-a încheiat, însă competiţia continuă să ridice semne de întrebare în afara terenului. Consiliul Europei comunică faptul că a identificat şapte „alerte galbene” privind posibile nereguli asociate pieţelor de pariuri sportive şi a iniţiat verificări pentru a stabili dacă acestea reprezintă simple evoluţii neobişnuite sau pot avea legătură cu tentative de manipulare a competiţiei. FIFA spune, însă, că nu a identificat niciun indiciu privind aranjarea meciurilor, relatează Le Figaro.

Semnalele au fost incluse într-un raport al Grupului de la Copenhaga, reţea internaţională care funcţionează în cadrul Convenţiei de la Macolin a Consiliului Europei, tratat multilateral dedicat combaterii manipulării competiţiilor sportive.

Informaţiile au fost dezvăluite iniţial de publicaţia americană The Athletic şi preluate ulterior într-un rezumat publicat de Consiliul Europei. Alertele nu reprezintă dovezi că anumite partide au fost trucate, ci indică situaţii considerate suficient de neobişnuite pentru a necesita verificări suplimentare.

Sistemul utilizat de Grupul de la Copenhaga clasifică semnalele în patru categorii: verde, galben, portocaliu şi roşu. Nivelul galben este atribuit atunci când apar mai multe indicii care pot sugera o anomalie, precum variaţii greu de explicat ale cotelor, zvonuri sau informaţii care ar fi putut influenţa pieţele de pariuri.

Printre situaţiile analizate se află cartonaşul roşu primit de Themba Zwane în partida de deschidere dintre Africa de Sud şi Mexic. Căpitanul sud-african a fost eliminat în minutul 84, iar faza a fost inclusă între evenimentele care necesită o analiză mai atentă. Până în prezent, nu a fost formulată nicio concluzie privind existenţa unei manipulări.

Raportul analizează şi activitatea de pe platforma de predicţii Polymarket. Potrivit The Athletic, aproape 4,8 milioane de dolari (în criptomonede) au fost plasaţi pe piaţa care anticipa că Spania nu va câştiga meciul cu Capul Verde din faza grupelor Cupei Mondiale. Miza a fost considerată neobişnuit de mare pentru un asemenea scenariu înaintea partidei, care s-a încheiat în cele din urmă la egalitate, 0-0.

O altă situaţie analizată este golul anulat al lui Ferran Torres în meciul cu Arabia Saudită. Atacantul spaniol înscrisese, însă intervenţia VAR, care a durat peste trei minute şi jumătate, a dus la anularea reuşitei. Nici în acest caz nu există dovezi care să indice o manipulare, însă episodul a fost suficient pentru a genera o alertă în sistemul de monitorizare.

În raport apare şi cazul lui Folarin Balogun. După eliminarea sa în partida cu Bosnia şi Herţegovina, Polymarket a deschis o piaţă care analiza posibilitatea ca atacantul american să fie autorizat să joace împotriva Belgiei, înainte ca FIFA să confirme oficial suspendarea cartonaşului roşu.

Potrivit Reţelei Platformelor Naţionale (Grupul de la Copenhaga), nu a fost creată nicio altă cotă similară pentru ceilalţi paisprezece jucători eliminaţi în timpul competiţiei. Situaţia a determinat organismul să solicite explicaţii scrise din partea FIFA.

Federaţia Internaţională de Fotbal susţine că analiza sa nu a identificat activităţi suspecte. În raportul publicat de Grupul de lucru pentru integritate (Integrity Task Force), FIFA afirmă că nu a detectat „nicio activitate suspectă legată de pariurile sportive şi niciun indiciu de aranjare a meciurilor” în cele 104 de partide disputate la turneu.

Poziţiile celor două organisme nu sunt neapărat contradictorii. Christian Kalb, specialist în reglementarea jocurilor de noroc, a explicat pentru The Athletic că o alertă nu reprezintă automat o dovadă de corupţie. Fluctuaţiile neobişnuite de pe pieţe pot fi generate şi de strategii de acoperire a riscurilor („hedging”) sau de mişcări speculative importante.

Totuşi, numărul de alerte identificate în cadrul unei singure Cupe Mondiale este suficient de neobişnuit pentru a atrage atenţia autorităţilor. Verificările urmează să stabilească dacă aceste cazuri au fost doar expresia unor comportamente atipice pe pieţele de pariuri sau dacă în spatele lor s-au aflat tentative mai grave de manipulare.

Până în acest moment, niciun meci de la Cupa Mondială din 2026 nu a fost declarat oficial aranjat. Acuzațiile The Athletic readuc însă în prim-plan vulnerabilitatea fotbalului în faţa pieţelor de pariuri sportive şi a platformelor de predicţie.