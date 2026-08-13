Acum 65 de ani, un colț de Europa a fost închis de Zidul Berlinului

Zidul Berlinului a fost un simbol al Războiului Rece. A fost suprema formă prin care URSS a încercat să-și țină departe de Occident oamenii din sfera ei de influență. Totul a început într-o noapte de 12 spre 13 august 1961. Au apărut mai întâi sârma ghimpată și obstacolele grele. Apoi, zidul a început să crească. Au urmat 28 de ani de durere. Occidentul, cumva a permis acest abuz, pentru că Berlinul de Vest, colțul de Europa închis de acest zid aparținea lumii libere. Vest-berlinezii nu erau de jure cetățenii RFG.

În 1949, la 7 septembrie, respectiv 7 octombrie, au apărut RFG, respectiv RDG. Între ele, a rămas zona aliată a Berlinului. I se spunea Berlinul de Vest. Berlinul de Est, cel sovietic, evident, a devenit capitala RDG. Celălalt, avea să fie o enclavă occidentală în mijlocul Germaniei de Est. Era separat de RDG de râul Havel și Podul Glienicke.

Avea patru puncte de control pe unde se putea intra. Exista și o conexiune de metrou, în subteran, intens păzită. Berlin avea două aeroporturi, Tempelhoff și Treptow. Cel mai cunoscut punct de trecere era Charlie. Zona simbolică de separare începea de la Poarta Brandenburg. Treptat, cei din Est au început să vadă că paradisul nu era deloc ca în cărțile cu scoarțe roșii. Stalin obligase Aliații să arunce din avioane containere cu alimente în Berlinul de Vest după instaurarea Blocadei Berlinului (24 iunie 1948 - 11 mai 1949). Apoi, din 1949 până în 1961, mulți oameni din Berlinul de Est reușeau să treacă în partea aliată a Berlinului, Berlinul de Vest.

După destalinizare, Hrusciov a decis. Fugeau prea mulți din Est, în Berlinul de Vest. Așa că la 13 august 1961, a început ridicarea fortificațiilor, Mai întâi, obstacole de beton, fier, garduri de sârmă ghimpată. Poarta Brandenburg, simbolul măreției Berlinului modern a devenit o poartă închisă! Era pe linia care separa sectoarele aliat și sovietic ale Berlinului! Mulți au murit visând s-o vadă deschisă!

Apoi a apărut zidul din beton armat. Străzile firești s-au întrerupt. Erau clădiri cu ieșirea principală în Est și cea secundară în Vest. Sau, evident, invers. Oamenii au fugit cum au putut. Când zidul a devenit complet, înconjurând Berlinul de Vest, mulți au dorit să sape tuneluri. Alții să fugă peste el. Au fost zeci de mii de morți, răniți, desfigurați în bătaie, sfâșiați de câini.

Americanii au încercat și au reușit să construiască un tunel de spionaj ca să treacă pe sub Zidul Berlinului, Deși a fost bine proiectat, „tunelul spionilor” de sub Zidul Berlinului, având alarme eficiente, acesta a fost descoperit. Se pare însă că nu a fost la mijloc doar necesitatea reparării unor cabluri de comunicație din rețeaua miltiară sovietică. Aceasta a fost factorul care a dus la declanșarea procedurii. Se pare că natura însăși și-a cerut drepturile!

Se știe, iar arheologii învață în școală, că acolo unde în pământ sunt vestigii îngropate, ele rețin căldură. De aceea, toamna când dă bruma sau iarna când ninge, arheologii pot vedea dacă e ceva în sol! Cum văd asta? Este simplu, bruma sau zăpada se topesc mai repede acolo unde sunt ruine din piatră mai ales, îngropate.

Se pare că unii lucrători ai KGB au observat că zăpada se topea mai repede pe traseul tunelului. Ori, logic era ca sub asfalt, sau sub trotuare, să fie ceva! Oricât de bine ar fi fost căptușit tunelul, reținerea căldurii în sol ar fi fost fatală.

Doi președinți americani, Kenendy și Reagan au rostit discursuri celebre. Primul, la 26 iunie 1963: „Ich bin ein Berliner”. Era o declarație că Berlinul trebuia să fie unit. Al doilea a fost în alte condiții, la 12 iunie 1987, aproape 24 ani mai târziu: „Mr. Gorbatchev, tear down this wall!”

Zidul a căzut, în cele din urmă, la data de 9 noiembrie 1989. Evident, liderul URSS Mihail S. Gorbaciov a încasat de la americani, prin voința liderului american George H. Bush circa 1 miliard de dolari. Est-berlinezii și vest-berlinezii au sărbătorit cu șampanie. Toți au venit de acasă cu mari și grele ciocane, cu dălți! Au apărut și utilajele de demolări. Zidul a căzut în urale. Nimeni nu a dat ordinul! Fusese pur și simplu deschis de către RDG! Nu a mai contat! Vechile „Trabi” și Wartburg treceau pentru prima oară în Berlinul de Vest!