Ankara este capitala Republicii Turcia, aleasă de către Kemal Ataturk pentru o nouă față a Turciei moderne. Era Turcia post-imperială, Turcia republicană. Ataturk a murit pe 10 noiembrie 1938. Turcia a ales să joace, din punct de vedere istoric, foarte inteligent.

Ca și Japonia, în relația cu URSS, Turcia republicană a ales ideea pactului de neagresiune. La Ankara, erau reprezentanțe diplomatice ale SUA, ale URSS, ale Germaniei naziste, Italiei, Japoniei imperiale. La Ankara,s-au făcut primele tatonări. Japonia ar fi intrat în război cu URSS, numai dacă ar fi căzut Leningrad, Moscova sau Stalingrad.

Spionul sovietic Richard Sorge, în timpul bătăliei pentru Moscova informase de la Tokyo asupra acestui fapt. Spionii de la Ankara raportau și ei faptul că nici Turcia nu s-ar aventura, de aceea Jukov a apărat Moscova cu trupe sovietice din Asia Centrală și de la granița cu Manciuko, statul marionetă japonez din China.

La Ankara, spionul „Cicero” care lucra pentru ambasadorul britanic fotografiase mii de clișee cu documente clasificate. Evident, inclusiv despre „Overlord” au știut naziștii. Doar că nu au ținut seama de acest fapt.

România în vremea lui Antonescu a încercat să iasă din război, Mai exact, Opoziția a folosit Ankara drept canal diplomatic. Mihai Antonescu spera în dimineața de 23 august 1944, până să fie arestat la Palat, să poată merge la Ankara cu un avion special. Era Ministrul Afacerilor Străine al lui Antonescu. Așadar, nu doar Opoziția încerca marea cu degetul.

Maria Tănase participase și ea la concerte la Istanbul, sperând să asigure cadrul de acoperire al unor mari discuții pentru soarta României. Strâmtorile Bosfor și Dardanele se bucurau după Conferința de la Montreux, de statut de neutralitate, statut care a rămas și acum după 90 de ani de atunci.

Ankara s-a aflat la locul potrivit, în momentul potrivit. Planul Marshall a oferit Turciei șansa să se dezvolte, să recupereze din decalaje. Teritoriul ei era foarte important pentru SUA, în competiția cu sovieticii în Mediterana de Est. Dacă sovieticii au reușit să aibă o bază navală în Siria, americanii au instalat rachete pe teritoriul Turciei.

Ca și Grecia, Turcia a devenit în 1952 la 18 februarie, membră NATO. Ankara a știut să joace. Rolul jucat de Turcia în Războiul Rece a fost unul decisiv.