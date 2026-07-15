Liceele agricole demonstrează că pot oferi performanță școlară. La examenul de Bacalaureat din 2026, elevii din 20 de licee incluse în programul „Creștem prin Educație Agricolă” au obținut medii și note peste 9, confirmând că investițiile în educație și implicarea profesorilor pot aduce rezultate remarcabile, potrivit World Vision România.

Din cele 59 de licee agricole analizate, 22 au înregistrat o rată de promovare de peste 50%, iar 10 au depășit pragul de 60%. Astfel, acestea au obținut rezultate peste media națională de promovare înregistrată în rândul liceelor tehnologice, care a fost de 59,3%.

Autorii analizei atrag însă atenția că rata de promovare nu este singurul indicator relevant. În unele cazuri, procentul este influențat de numărul redus al elevilor înscriși la examen, motiv pentru care trebuie analizată și participarea efectivă la Bacalaureat.

Printre unitățile de învățământ evidențiate pentru rezultatele obținute, atât prin rata de promovare, cât și prin numărul elevilor care au susținut examenul, se numără:

Colegiul Național de Economie și Agricultură Tecuci;

Colegiul Agricol „Daniil P. Barcianu” Sibiu;

Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” Prejmer;

Colegiul „Emil Negruțiu” Turda;

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturza” Miroslava;

Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești;

Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;

Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei;

Liceul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși;

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași;

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad.

Reprezentanții Fundației World Vision România spun că rezultatele arată că succesul nu depinde exclusiv de mediile de admitere, ci și de calitatea actului educațional și de implicarea profesorilor.

„Felicităm toți absolvenții care au reusit la examenul de bacalaureat si pe profesorii lor. Rezultatele lor sunt dovada că pasiunea, perseverența și accesul la o educație de calitate deschid noi perspective pentru tinerii care aleg învățământul agricol. Suntem mândri să le fim alături și să contribuim la dezvoltarea unei noi generații de profesioniști”, a declarat Crenguța Bărbosu, Senior Program Manager, Fundația World Vision România.

Programul „Creștem prin Educație Agricolă” este implementat de un consorțiu format din Fundația World Vision România, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Junior Achievement România și Centrul Român de Politici Europene, cu sprijinul Romanian-American Foundation.

În ultimul deceniu, inițiativa a urmărit modernizarea liceelor agricole prin îmbunătățirea metodelor de predare, dezvoltarea practicii de specialitate, colaborarea cu mediul de afaceri și promovarea utilizării tehnologiilor moderne în educație.

În prezent, peste 50 de licee tehnologice cu profil agricol din România beneficiază de sprijin prin acest program, care își propune să pregătească viitorii specialiști și antreprenori din domeniul agriculturii.