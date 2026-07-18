Prezența drogului sintetic „Spice” în țigările electronice confiscate din școli provoacă îngrijorare în Marea Britanie, după ce cercetări citate de Daily Express și realizate de Universitatea din Bath au arătat că un sfert dintre vape-urile confiscate în licee din Londra și Lancashire conțineau această substanță.

Descoperirea a determinat specialiștii în sănătate publică să solicite măsuri mai ferme pentru protejarea copiilor.

Cazul a reaprins dezbaterea privind siguranța produselor de vaping și controlul pieței dispozitivelor ilegale, în contextul în care autoritățile britanice pregătesc noi restricții privind promovarea și comercializarea țigărilor electronice.

Dr. Amalina Bakri, cercetător la Imperial College London și coordonatoarea campaniei StampOutVapes, avertizează că numeroși copii ar putea consuma fără să știe un drog sintetic extrem de periculos.

„Prezența Spice în vape-uri ar trebui să îngrijoreze fiecare părinte, profesor și medic. Unii copii nu vor ști că inhalează un drog sintetic puternic pe care nu l-ar consuma niciodată în mod conștient”, a declarat aceasta.

Potrivit specialistului, Spice este un grup de canabinoizi sintetici creați pentru a imita efectele canabisului, însă efectele lor sunt mult mai imprevizibile și pot fi semnificativ mai periculoase. Substanța este transformată într-un lichid concentrat care poate fi introdus în țigările electronice și distribuit inclusiv prin intermediul rețelelor sociale.

Datele invocate provin dintr-o cercetare realizată anul trecut de Universitatea din Bath, care a analizat țigări electronice confiscate în școli gimnaziale și licee din Londra și Lancashire.

Rezultatele au arătat că aproximativ 25% dintre dispozitive conțineau Spice, nu doar nicotină. Descoperirea ridică semne de întrebare privind originea acestor produse și eficiența controalelor asupra pieței ilegale.

Dr. Bakri atrage atenția că multe dintre vape-urile comercializate sunt ilegale, contrafăcute, contaminate sau conțin concentrații de nicotină peste limitele permise de legislație, ceea ce crește riscurile pentru tineri.

Autoritățile din Regatul Unit au început deja să înăsprească legislația privind vapingul. Din iunie anul viitor vor fi interzise publicitatea și sponsorizările pentru țigările electronice și alte produse cu nicotină.

În plus, vape-urile de unică folosință au fost deja interzise, iar Guvernul desfășoară o consultare publică privind introducerea unor ambalaje standardizate, predominant albe, pentru a reduce atractivitatea acestor produse în rândul adolescenților.

Totuși, potrivit Dr. Bakri, aceste măsuri nu rezolvă problema principală.

„Întrebarea cea mai importantă este ce conțin aceste vape-uri, de unde provin și cine le vinde”, a afirmat cercetătoarea.

Dezvăluirile au intensificat presiunile asupra Guvernului britanic pentru combaterea comerțului ilegal cu țigări electronice și identificarea rețelelor care distribuie produse contaminate sau care conțin droguri sintetice.

Experții în sănătate publică consideră că este nevoie de controale mai riguroase, de o supraveghere mai eficientă a pieței și de campanii de informare destinate părinților și elevilor, astfel încât riscurile asociate consumului de produse neautorizate să fie mai bine înțelese.