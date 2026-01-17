Țigările electronice devin „problemă de droguri” în Singapore. Pedepse dure pentru posesie și vânzare

La principalul punct de trecere terestră dintre Singapore și Malaezia, Woodlands Checkpoint, traficul este intens aproape zilnic. Mii de vehicule traversează granița, fiind supuse controalelor realizate de ofițerii vamali ai Autorității pentru Imigrare și Puncte de Control, potrivit Reuters.

În acest context, autoritățile din Singapore au intensificat verificările, în cadrul unei campanii ample împotriva introducerii și utilizării țigărilor electronice, cunoscute și sub numele de vape-uri, care sunt interzise în statul asiatic din 2018.

Această ofensivă are loc pe fondul apariției pe piața neagră a unor dispozitive de vapat ce conțin substanțe cu efect psihoactiv, fenomen care a determinat autoritățile să trateze problema ca una legată de droguri și sănătate publică. Măsurile adoptate, considerate printre cele mai stricte la nivel internațional, au atras atenția organizațiilor globale și a altor state care analizează propriile politici în domeniu.

La Woodlands Checkpoint, ofițeri precum Belinda Liaw coordonează echipe care opresc vehicule suspecte pentru verificări amănunțite. Autoutilitare, autoturisme și camioane sunt inspectate atât manual, cât și cu ajutorul echipamentelor de scanare cu raze X.

Potrivit declarațiilor făcute pentru BBC, majoritatea țigărilor electronice introduse ilegal în Singapore provin din Malaezia.

„Metodele contrabandiștilor evoluează, așa că evoluăm și noi. Trebuie să muncim mai mult pentru a detecta mai multe cazuri și pentru a opri toate aceste dispozitive să intre în țară”, a explicat Belinda Liaw.

Autoritățile au descoperit de-a lungul timpului vape-uri ascunse în aparate de aer condiționat, în cutii de întrerupătoare electrice, dar și în tăvi de pâine transportate de autoutilitare comerciale.

În ultimele luni, contrabandiștii au început să transporte cantități mai mici, ascunse în compartimente improvizate ale vehiculelor, ceea ce a dus la intensificarea controalelor fizice, inclusiv prin lovirea caroseriei pentru identificarea spațiilor false.

Singapore a interzis vânzarea și utilizarea țigărilor electronice în 2018, explicând atunci că decizia a fost una preventivă, luată în lipsa unor dovezi clare privind efectele pe termen lung asupra sănătății. Autoritățile au declarat la acel moment că „ar fi iresponsabil să se ia o decizie pripită”.

Cu toate acestea, o piață ilegală a continuat să funcționeze, în special în mediul online. Utilizatori din Singapore au relatat că, inclusiv după interdicție, dispozitivele și lichidele pentru vapat puteau fi achiziționate prin forumuri sau aplicații de mesagerie.

Situația s-a schimbat semnificativ odată cu apariția așa-numitelor K-pods, vape-uri care conțin etomidat, un anestezic cu efecte similare ketaminei.

În scurt timp, în spațiul public au apărut imagini și înregistrări video cu persoane, inclusiv tineri, care prezentau comportamente dezorientate sau pierderi de cunoștință după utilizarea acestor dispozitive.

Potrivit autorităților, un test aleatoriu realizat în iulie anul trecut pe 100 de vape-uri confiscate a arătat că aproximativ o treime conțineau etomidat. Informația a generat îngrijorare într-o țară cunoscută pentru politicile sale stricte privind drogurile.

În urma acestor descoperiri, guvernul din Singapore a decis să intensifice măsurile. Prim-ministrul Lawrence Wong a declarat că problema vapingului a devenit una legată de droguri și că autoritățile vor lua măsuri ferme împotriva tuturor tipurilor de țigări electronice.

„Dispozitivele de vapat sunt doar mijloace de livrare. Pericolul real este ceea ce se află în interiorul lor. Acum este etomidat. Pe viitor ar putea fi ceva mai grav, mai puternic, mult mai periculos”, a avertizat Lawrence Wong în august.

Din septembrie, noile sancțiuni prevăd amenzi de până la 10.000 de dolari singaporezi, detenție, trimiterea în centre de reabilitare de stat și, în anumite cazuri, pedeapsa corporală prin lovire cu bastonul. Comercianții de vape-uri, în special cei implicați în distribuirea dispozitivelor cu substanțe interzise, riscă pedepse de până la 20 de ani de închisoare și până la 15 lovituri de baston.

Regulile se aplică atât cetățenilor singaporezi, cât și străinilor, aceștia din urmă putând fi și expulzați. În școli, elevii prinși cu vape-uri pot fi suspendați, exmatriculați sau supuși pedepselor corporale, conform regulamentelor interne.

Pe lângă măsurile punitive, autoritățile au lansat o amplă campanie de sănătate publică. Pe întreg teritoriul insulei au fost amplasate containere speciale, denumite „vape bins”, unde utilizatorii pot arunca dispozitivele fără a fi sancționați.

De asemenea, au fost introduse patrule mobile și controale aleatorii în stațiile de autobuz și metrou. O linie telefonică dedicată permite cetățenilor să raporteze cazuri suspecte, iar în primele nouă săptămâni au fost înregistrate peste 2.600 de sesizări.

Mesajele anti-vaping au fost difuzate pe scară largă în mass-media și pe rețelele sociale, unele dintre ele făcând referire la filme și seriale cunoscute pentru a ajunge la publicul tânăr. Potrivit autorităților, între septembrie și noiembrie au fost arestate aproape 2.000 de persoane pentru infracțiuni legate de vaping.

Datele furnizate de poliție arată că procentul vape-urilor care conțin substanțe interzise a scăzut sub 10% din totalul dispozitivelor confiscate.

Deși majoritatea populației din Singapore susține politicile stricte în materie de droguri, există și opinii critice exprimate în mediul online sau în spațiul privat.

Unii utilizatori de vape-uri consideră că interdicția generală este disproporționată, în condițiile în care țigările clasice rămân legale.

În paralel, dezbaterea are loc și la nivel internațional. Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății, a descris campania Singaporeului drept un „punct de cotitură” care ar putea influența politicile globale privind tutunul și drogurile în următorul deceniu.

În contrast, alte state, precum Regatul Unit, privesc vapingul ca pe o alternativă mai puțin dăunătoare la fumat. Serviciul Național de Sănătate britanic consideră că țigările electronice sunt „mai puțin nocive decât fumatul”, deși nu sunt lipsite de riscuri.

La nivel global, aproximativ 46 de țări au interzis vânzarea vape-urilor, iar alte peste 80 au introdus diverse forme de reglementare. Australia permite utilizarea acestora doar pe bază de prescripție medicală, Belgia a interzis vape-urile de unică folosință, iar Malaezia analizează o interdicție totală.

Autoritățile din Singapore susțin că interdicția timpurie a prevenit extinderea fenomenului, comparând situația cu istoria fumatului, care a devenit larg răspândit înainte de introducerea restricțiilor.

Totuși, oficialii recunosc că menținerea pe termen lung a unui control strict implică resurse semnificative și cooperare regională.

În prezent, utilizatori din Singapore afirmă că accesul la vape-uri nu a dispărut complet, iar unii aleg să călătorească în țări vecine pentru a le procura. Această realitate ridică întrebări legate de eficiența pe termen lung a măsurilor și de adaptarea pieței ilegale.

Pentru moment, guvernul singaporez își menține poziția, argumentând că prevenirea este esențială într-un context în care utilizarea țigărilor electronice este în creștere la nivel global, inclusiv în rândul adolescenților.