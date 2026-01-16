Noi interdicții în avion. Mulți pasageri vor fi afectați

Noi interdicții în avion. Începând cu 15 ianuarie 2026, pasagerii tuturor companiilor aeriene din Lufthansa Group nu vor mai putea folosi baterii externe în timpul zborului. Această măsură afectează telefoanele, tabletele și laptopurile, indiferent dacă aeronava dispune de prize sau porturi USB, potrivit lufthansagroup.com.

Noile reguli permit transportul bateriilor externe doar în bagajul de mână și în condiții stricte. Modelele cu o capacitate de până la 100 Wh pot fi aduse fără aprobare suplimentară, în timp ce bateriile mai puternice necesită acordul explicit al companiei aeriene. Transportul în bagajul de cală rămâne interzis, conform standardelor internaționale de siguranță.

O noutate importantă constă în interdicția totală de utilizare a powerbank-urilor în timpul zborului. În plus, acestea nu mai pot fi depozitate în compartimentele de deasupra scaunelor. Pasagerii trebuie să le păstreze sub scaun, în buzunarul scaunului din față sau asupra lor. Excepție fac doar dispozitivele medicale care necesită alimentare constantă.

Această măsură se aplică tuturor companiilor Lufthansa Group: Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Edelweiss și Air Dolomiti. Impactul va fi resimțit mai ales pe zborurile lungi, unde autonomia dispozitivelor devine esențială pentru pasageri.

Multe alte companii aeriene au adoptat deja restricții similare. În Orientul Mijlociu, Emirates a interzis folosirea powerbank-urilor la bord încă din octombrie 2025. În Asia-Pacific, Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines și Tigerair Taiwan aplică reguli comparabile.

În Coreea de Sud, Korean Air obligă pasagerii să păstreze bateriile externe la vedere, iar în Australia, Qantas a introdus aceeași regulă în decembrie 2025.

Pentru a evita problemele de autonomie, companiile aeriene recomandă pasagerilor să își încarce complet dispozitivele înainte de îmbarcare. În aeronavele echipate cu prize sau porturi USB, acestea pot fi folosite pentru alimentarea dispozitivelor, dar bateriile externe trebuie să rămână nefolosite pe întreaga durată a zborului.