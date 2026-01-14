Probleme pe telefoanele Android. Soluții temporare recomandate de Google

Proprietarii de telefoane Android se confruntă în ultimele zile cu o problemă tehnică care afectează funcționarea normală a dispozitivelor. Google a recunoscut situația și a venit cu recomandări pentru utilizatori, menite să reducă impactul erorii, informează Express.

Compania sfătuiește utilizatorii să verifice actualizările disponibile, să repornească dispozitivele și să urmeze pașii specificați în ghidul oficial pentru remedierea rapidă a problemei.

De asemenea, specialiștii de la Google subliniază că, în majoritatea cazurilor, aceste măsuri simple pot restabili funcționarea normală a telefonului, fără a fi nevoie de intervenții complexe.

Mai exact, Google a răspuns recent nemulțumirilor utilizatorilor Android care se confruntă cu o problemă enervantă: butoanele de volum nu mai funcționează corect pe anumite dispozitive. Compania a recomandat temporar dezactivarea unei setări specifice până la lansarea unei soluții permanente.

Bugul afectează în special utilizatorii care folosesc funcția de accesibilitate Select to Speak, creată pentru a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere sau afecțiuni precum dislexia.

Această opțiune oferă descrieri vocale ale textelor și imaginilor afișate pe ecran, însă, atunci când este activată, împiedică reglarea sunetului și blochează funcționalitatea butonului camerei.

Google a confirmat că problema este legată de interacțiunea dintre această funcție și comenzile fizice ale telefonului, recomandând utilizatorilor să dezactiveze temporar Select to Speak până când va fi disponibilă o corecție printr-un update software.

În prezent, odată activată, aceasta interferează cu funcționarea butoanelor de volum, dar și cu unele comenzi ale camerei.

„Am primit rapoarte despre tastele de volum care nu funcționează conform așteptărilor pe dispozitivele Android cu funcția Select to Speak activată, un serviciu destinat utilizatorilor cu deficiențe de vedere sau dificultăți de citire”, a explicat Google.

„De exemplu, apăsarea tastelor de volum ajustează volumul accesibilității telefonului în loc de volumul media, iar utilizarea butonului de volum în timp ce folosiți Camera nu face o fotografie”, se mai arată îm comunicat.

Gigantul tehnologic recomandă utilizatorilor să urmeze câțiva pași până la lansarea unei corecții oficiale. Instrucțiunile oferite de Google sunt simple: accesați Setări > Accesibilitate > Selectați și vorbiți, apoi dezactivați opțiunea corespunzătoare.

Deși nu există detalii despre momentul în care va fi lansată actualizarea, Google are reputația de a remedia rapid astfel de probleme.