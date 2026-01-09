BlackBerry revine pe piață cu un telefon Android adaptat vremurilor actuale

BlackBerry încearcă din nou să revină în atenția publicului, de această dată cu un smartphone adaptat cerințelor actuale, bazat pe sistemul de operare Android. După ani în care brandul a dispărut aproape complet din peisajul telefoanelor mobile, compania mizează pe combinația dintre nostalgia utilizatorilor și tehnologia modernă pentru a-și recâștiga locul pe o piață extrem de competitivă, informează techradar.com.

Cunoscut cândva drept simbolul comunicării securizate și al tastaturii fizice, BlackBerrya pierdut teren în fața giganților care au pariat pe ecrane tactile și ecosisteme bogate de aplicații. De această dată însă, strategia pare diferită. Noul dispozitiv promite experiență Android, cu acces complet la aplicațiile Google, dar păstrează „ADN-ul brandului”.

Revenirea BlackBerry vine într-un context în care piața smartphone este suprasaturată, iar diferențierea devine tot mai dificilă. Tocmai de aceea, compania încearcă să se adreseze unui public nostalgic.

Se poate spune că fanii acestui model de telefon se vor bucura după o perioadă îndelungată în care BlackBerry a dispărut din prim-plan, iar ideea unei tastaturi fizice revine în atenția lor. Mai exact, anul acesta, compania Clicks încearcă să readucă acest concept pe smartphone-uri prin lansarea Clicks Communicator, unul dintre gadgeturile care au atras atenția la CES 2026.

Brandul Clicks nu este la prima tentativă de acest fel. Compania s-a făcut remarcată încă din 2024 prin accesoriile sale, cum ar fi tastatura dedicată telefoanelor mobile. La ediția CES din 2026, Clicks a prezentat și „Power Keyboard”, o tastatură glisantă pentru smartphone-uri, care nu doar facilitează tastarea, ci integrează și funcții de încărcare wireless compatibile cu standardele MagSafe și Qi2.

De asemenea, Clicks Communicator marchează debutul companiei pe piața telefoanelor independente și ne trimite cu gândul la epoca BlackBerry. Dispozitivul combină o tastatură fizică amplasată în partea inferioară cu un ecran AMOLED de 4,03 inci poziționat deasupra, care oferă o rezoluție de 1080 x 1200 de pixeli.

La nivel software, telefonul rulează Android 16, integrat într-o versiune adaptată. Interfața scoate în față aplicațiile de mesagerie, precum WhatsApp, Slack sau Gmail, însă utilizatorii au libertatea de a instala orice aplicație disponibilă în Google Play Store.

Clicks Communicator este gândit în primul rând ca un instrument de lucru. Accentul pus pe comunicare și eficiență lasă în plan secund alte funcții, cum ar fi fotografia: telefonul dispune de o singură cameră principală de 50 MP. Conceptul este clar orientat către utilizatorii care scriu mult și au nevoie de tastare rapidă și precisă.

Sub carcasă se află o baterie de 4.000 mAh și un spațiu de stocare intern de 256 GB. Într-un omagiu adus telefoanelor clasice, Clicks Communicator include atât un jack audio de 3,5 mm, cât și un slot pentru card microSD, care permite extinderea capacității de stocare până la 2 TB.

Producătorul sugerează chiar folosirea dispozitivului ca telefon secundar, alături de un smartphone principal. Modelul se adresează în mod evident nostalgicilor BlackBerry, dar și profesioniștilor aflați mereu în mișcare. Un detaliu practic este butonul lateral, care permite înregistrarea rapidă a notițelor vocale.

Pentru cei care pun preț și pe aspect, telefonul poate fi personalizat cu huse spate interschimbabile. Clicks Communicator urmează să fie lansat în acest an și poate fi rezervat deja la un preț promoțional de 399 de dolari, urmând ca prețul standard să ajungă la 499 de dolari.