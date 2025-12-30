Un telefon banal, din ce în ce mai căutat de colecționari pentru că valorează o mică avere

Telefonul Nokia 3310 a devenit foarte căutat de colecționari, la 25 de ani de la lansare, iar exemplarele aflate în stare perfectă se vând la prețuri ridicate.

Lansat în februarie 2000, Nokia 3310 a devenit un reper al tehnologiei mobile, fiind asociat cu fiabilitatea și cu o autonomie a bateriei de până la o săptămână. Într-o perioadă în care concura cu primele dispozitive BlackBerry, telefonul a atras milioane de utilizatori prin simplitatea sa. În prezent, nostalgia și interesul pentru „detoxifiere digitală” au transformat acest model vechi într-un obiect valoros.

Suma care poate fi obținută diferă considerabil, în funcție de starea telefonului și de existența accesoriilor. Modelele nefolosite, cu sigiliul intact, sunt listate pe site-uri de licitații precum eBay la prețuri cuprinse între 200 și 500 de euro. Un caz recent a fost înregistrat în luna decembrie 2025, când un model nedespachetat a fost vândut pentru 1.700 de euro.

Pentru telefoanele folosite, dar păstrate în stare bună, valorile sunt mai reduse și se situează, de regulă, între 20 și 40 de euro. Pe platforme precum Catawiki, astfel de modele sunt tranzacționate frecvent la sume cuprinse între 25 și 70 de euro.

Colecționarii acceptă să plătească sume mai mari, de până la 80–100 de euro, pentru modelele care vin cu ambalajul original, instrucțiunile și încărcătorul.

De asemenea, modelele recondiționate se bucură de interes și sunt disponibile online la prețuri de aproximativ 100–110 euro. Valoarea finală este influențată de starea bateriei, de absența zgârieturilor majore și de posibilitatea utilizării telefonului în orice rețea.

Dincolo de posibilul câștig financiar, specialiștii subliniază necesitatea unei gestionări corecte a dispozitivelor vechi. Într-un context al evoluției rapide a tehnologiei, milioane de telefoane rămân uitate în sertarele românilor.

Atunci când telefonul nu mai poate fi valorificat, reciclarea devine o soluție necesară, nu doar o alternativă. Fiecare dispozitiv reciclat permite recuperarea unor metale valoroase și reduce poluarea, contribuind la diminuarea cantității mari de deșeuri electronice generate anual.