Trafic îngreunat pe DN7, între Arad şi Deva, din cauza unei alunecări de teren

Din cauza unei alunecări de teren, drumul este blocat pe un sens de mers. Circulația autovehiculelor se desfășoară alternativ, dirijat, în timp ce echipele de intervenție acționează pentru eliberarea părții carosabile afectate

Centrul Infotrafic a anunțat că se intervine pentru eliberarea părții carosabile pe DN7 Arad – Deva, în apropierea orașului Lipova, județul Arad. Traficul rutier este îngreunat, drumul fiind blocat pe un sens de mers, iar circulația autovehiculelor se desfășoară alternativ, până la finalizarea intervenției autorităților.

Circulația rutieră ar urma să fie reluată în condiții normale după ora 09:00, odată ce va fi restabilită siguranța pe carosabil. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea provizorie până la redeschiderea completă a drumului.

În județele Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava este semnalată ceață care reduce vizibilitatea la sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, ceea ce poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii, potrivit unui comunicat de presă al Centrului Infrotrafic. În municipiul București și în județele Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov se semnalează ninsori ușoare, iar traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, autoritățile intervenind cu utilaje pentru menținerea fluenței circulației.

Pe principalele artere rutiere naționale, inclusiv autostrăzile A1 București – Constanța, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud, precum și pe DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent. Carosabilul este preponderent umed, vizibilitatea este bună, iar valorile de circulație sunt normale, fără blocaje semnificative, conform sursei citate.