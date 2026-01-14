Pericol în zona montană a județului Suceava. Zăpadă de doi metri pe mai multe trasee și risc crescut de avalanșă

În zona montană înaltă a județului Suceava, stratul de zăpadă viscolită poate ajunge până la doi metri, fiind instabil pe pantele înclinate și pe cele încărcate de vânt. Din acest motiv, mai multe trasee nu sunt recomandate în perioada următoare, avertizează cei de la Salvamont Suceava.

Salvamont Suceava informează că, în masivele Călimani și Suhard (vf. Omu), stratul de zăpadă măsoară aproximativ 40-50 cm, însă în zonele viscolite, grosimea acestuia poate depăși 1,5–2 metri.

„Sunt necesare rachete de zăpadă sau schiuri de tură cu menţiunea că la peste 1800 m stabilitatea stratului de zăpadă este redusă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt”, au anunțat salvamontiştii.

Salvamont Suceava le recomandă turiștilor să țină cont de condițiile meteo prognozate pentru zilele următoare. Autoritățile montane avertizează că atenționările de vreme rea, inclusiv cod galben și portocaliu pentru vânt și precipitații, trebuie respectate, deoarece temperaturile pot varia într-un interval scurt de timp.

Turiștii trebuie să fie echipați corespunzător, cu ghete de drumeție, jachetă de vânt, polar, căciulă, mănuși și rucsac cu apă, dulciuri, ochelari de soare și alte obiecte necesare pentru traseu. Este recomandat ca înainte de plecare să aibă la îndemână numerele de telefon ale Salvamont și să verifice dacă traseul dorit corespunde nivelului lor de experiență. De asemenea, aceștia trebuie să se asigure că echipamentul lor este unul potrivit pentru condițiile meteorologice.

„În cazul în care consideră că au anumite probleme, este indicat să telefoneze serviciului Salvamont pentru informaţii sau pentru intervenţii în timp optim, pentru a se evita situaţii neplăcute, uneori critice”, mai arată aceștia.

Salvamont Suceava avertizează turiștii că mai multe trasee montane nu sunt recomandate în această perioadă din cauza zăpezii și a condițiilor dificile. În masivul Călimani, traseele afectate includ marcajele cu punct roșu între Șaua Negoiu și 12 Apostoli, cruce roșie între Poiana Izvoarelor și Coada Pietrosului, triunghi albastru de la Schitul 12 Apostoli la Vatra Dornei, cruce albastră între Poiana Pietrele Roșii și Dornișoara, punct albastru de la Gura Haitii la Călimaniul Cerbului, precum și traseul de creastă marcat cu bandă roșie între vârful Pietrosul și piciorul Bistriciorului.

În masivul Rarău, traseul cu cruce galbenă de la Izvorul Alb spre Rarău este deteriorat de exploatări forestiere, însă turiștii pot urca pe traseul marcat cu bulină albastră, pornind de la baza pârtiei Rarău. În Obcinile Bucovinei, traseele afectate sunt banda roșie între vârful Pietriș și Pasul Pașcanu și traseul Via Transilvanica între Sucevița și Sadova, unde timpii de parcurgere iarna pot depăși 9 ore.

Accesul auto este restricționat pe mai multe drumuri. Drumul spre exploatarea Călimani, din Gura Haitii, este practicabil doar pentru autovehicule 4x4 echipate cu anvelope de iarnă pe aproximativ 9 km din 12, fiind recomandate lanțurile antiderapante și o lopată în caz de blocaj. Drumul spre cabana Giumalău, pe valea Rusca, este accesibil doar pe circa 4 km, iar pe Transrarău circulația se desfășoară în condiții de iarnă.