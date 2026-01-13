Vine un nou val de ger năprasnic peste România. ANM: Vor fi temperaturi mai scăzute decât cele înregistrate până acum

După câteva zile în care mercurul a coborât în termometre până la -20 de grade, vremea se încălzește în majoritatea regiunilor. Potrivit ANM, temperaturile ar urma să crească în a doua parte a săptămânii. Totuși, meteorologii spun că valul de ger se va întoarce în weekend.

Valorile termice vor crește ușor începând de joi. La final de săptămână, gerul va afecta mai ales zona Moldovei.

„Maxime cu minus în toată țara, posibile cu plus doar în Banat. În Maramureș, partea de nord a Moldovei, Transilvania sub -8. Treptat temperaturile vor crește astfel încât sperăm ca în a patra parte a săptămânii să nu mai avem nopți geroase și maximele să devină pozitive. Nu trebuie să ne bucurăm prea mult, pentru că semnalele din această dimineață arată că weekendul și săptămâna viitoare ar putea aduce temperaturi mai scăzute decât cele înregistrate până acum. Episodul va afecta în special zona Moldovei”, a declarat meteorologul Florinela Georgescu.

Deși episoadele de ger pot provoca probleme pe drumurile din România sau întreruperi de curent, meteorologii precizează că astfel de fenomene sunt normale pentru luna ianuarie.

„Nu este neobișnuit să avem astfel de temperaturi chiar dacă au fost ierni mai blânde. Un episod cu ger am avut în februarie anul trecut. Să ne amintim că inclusiv capitala a fost afectată”, a adăugat meteorologul.

Prognoza meteo pentru finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie arată variații moderate ale temperaturilor. În perioada 12–19 ianuarie, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, în timp ce cantitățile de precipitații se vor menține, în general, în limite normale.

În săptămâna 19–26 ianuarie, vremea se va încălzi treptat, depășind local mediile climatologice, mai ales în zonele montane și în regiunile vestice și sudice. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de normal, iar precipitațiile vor rămâne în parametri obișnuiți.

La începutul lunii februarie, între 26 ianuarie și 2 februarie, temperaturile vor fi aproape de valorile normale pentru această perioadă, cu precipitații mai reduse în zonele montane, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități normale de precipitații.

În intervalul 2–9 februarie, vremea va fi, în general, conform așteptărilor pentru sezon în întreaga țară, iar precipitațiile se vor menține apropiate de mediile climatologice specifice începutului de februarie.