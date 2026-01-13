Temperaturi negative, cu multe grade sub minus, în Republica Moldova

Vreme geroasă, azi, 13 ianuarie, în Republica Moldova, mercurul din termometre va coborî sub pragul înghețului, după cum au anunțat specialiștii meteo. Cerul va fi parțial senin, nu sunt anunțate ninsori, vântul va sufla moderat. Maximele zilei se vor încadra între -2 grade Celsius și -6 grade, iar în timpul nopții se vor înregistra 9 grade Celsius.

La Ștefan-Vodă și la Cahul vor fi câte -2 grade Celsius, la Chișinău sunt anunțate -3 grade Celsius, la Bălți vor fi -4 grade, iar la Briceni și la Rîbnița câtre -6 grade Celsius. Mâine, va continua să se răcească în zone de nord și de este, valorile termice ale zilei vor fi de 0 până la -10 grade Celsius.

Și în România, azi, vremea va fi rece, în continuare, deosebit de geroasă în partea de nord a țării şi centru. Va fi ger dimineaţa în cea mai mare parte a ţării, iar noaptea în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei şi zona de munte, conform ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 şi 2 grade Celsius, iar cele minime vor fi de -13 şi -6 grade, local mai ridicate în extremitatea de sud-vest a teritoriului, spre 1…3 grade. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde mai ales ziua şi la începutul nopţii, temporar va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă, în general de 2…8 cm, iar în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, local de 10…15 cm, au mai informat meteorologii.

Totodată, în sud şi est înnorările vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia şi pe arii restrânse în Dobrogea şi Moldova. În Banat şi Oltenia, mai ales spre la lăsarea serii şi noaptea, ninsorile se vor transforma pe alocuri în lapoviţă şi ploaie şi vor fi depuneri de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în zona montană înaltă, în special a Carpaţilor Meridionali, unde vor fi viteze de 70…80 km/h viscolind zăpada. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă şi chiciură.