Vreme mohorâtă în Republica Moldova, frigul se întinde peste toată țara

Vreme mohorâtă în Republica Moldova, frigul se întinde peste toată țara
Frig și cer acoperit de nori pe tot parcursul zilei, azi, 21 decembrie, în Republica Moldova. Valorile termice vor fi în scădere față de cele înregistrate în ziua anterioară și ajung la nivelul de 3 - 5 grade Celsius, cu o minimă de 1 grad în timpul nopții, după cum au informat meteorologii. Cerul va fi înnorat, nu sunt anunțate precipitații, vântul va sufla fără intensificări.

Vreme închisă în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute, dar normale pentru acest interval

Se vor înregistra câte 3 grade Celsius la Briceni, la Bălți, la Răbnița și la Chișinău, vor fi câte 5 grade la Ștefan-Vodă și la Chișinău. Mâine, la început de săptămână, temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 5 grade Celsius, cerul va rămâne înnorat în toate regiunile țării.

În România, azi, în zonele joase de relief nebulozitatea stratiformă va persista în cea mai mare parte a intervalului, în timp ce la munte cerul va fi temporar noros. Vor fi ploi slabe sau burniță, pe arii restrânse în Maramureș și în nordul Moldovei și izolat în restul teritoriului. În nordul Carpaților Orientali vor fi posibile precipitații mixte.

Prognoza meteo

Sursa foto: pixabay.com

Ce maxime sunt anunțate, duminică, în România

Izolat vor fi condiții de polei în nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile se vor situa peste mediile multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii decembrie în mare parte din țară, cu maxime ce se vor încadra între 2 și 9 grade și minime între -3 și 4 grade. Îndeosebi la începutul zilei și noaptea, local va fi ceață, conform ANM.

Vremea din Capitală

În București, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei. Nebulozitatea stratiformă va persista și mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0 spre 2 grade Celsius, au mai informat meteorologii.

