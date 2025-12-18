„Bolojan, te sună România” și „Bolojan, te sună Coldea”, mesajele de la protestul pentru justiție

Miercuri seară, Piața Victoriei din București a fost scena unui nou protest organizat de ONG-ul „Corupția ucide”, împreună cu alte patru organizații neguvernamentale, în cadrul celei de-a șasea manifestații prin care sunt cerute modificări ale legilor justiției. Acțiunea a avut loc pe fondul apariției documentarului Recorder „Justiție capturată”, în care sunt prezentate acuzații formulate de foști și actuali magistrați cu privire la funcționarea sistemului judiciar.

În cadrul manifestației, participanții au realizat o coregrafie-protest, desfășurând simultan trei pânze cu mesajul „Bolojan, te sună România!”. Gestul a fost conceput ca un demers simbolic prin care organizatorii au dorit să transmită un apel public către decidenții politici, solicitându-le să își asume schimbarea legislației în domeniul justiției, la doar trei ani de la adoptarea actualului cadru legal, care a dus la închiderea mecanismului de monitorizare MCV.

În apropierea protestului principal, un grup restrâns de persoane a afișat, în paralel, un mesaj contrar: „Bolojan, te sună Coldea!”, conform imaginilor surprinse la fața locului. Cele două acțiuni s-au desfășurat concomitent, situație care a impus intervenția jandarmilor pentru a preveni eventuale incidente.

La manifestație au participat aproximativ 200 de persoane. Din cauza temperaturilor scăzute, în jur de 0 grade Celsius, numărul celor prezenți a început să se diminueze pe parcursul serii. Manifestanții rămași au continuat însă să scandeze lozinci precum „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția!”, „Jos, Voineag!” și „Jos Marinescu!”.

Reprezentanții Jandarmeriei Române au transmis, ulterior, o serie de precizări privind situația din teren:

„Agenții constatatori prezenți la fața locului au considerat că acțiunea la care faceți referire nu întrunește elementele constitutive ale unei contramanifestații. Persoanele în cauză nu au fost acceptate de organizatorul adunării publice în desfășurare în Piața Victoriei, motiv pentru care jandarmii le-au pus în vedere să părăsească zona, aceștia conformându-se. Subliniem faptul că jandarmii au fost permanent în legătură cu organizatorii adunării publice. Inițial, aceștia au acceptat și prezența altor persoane, după care, în contextul dat, au cerut forțelor de ordine înlăturarea unor persoane din grupul de manifestanți. În acest context, nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale”.