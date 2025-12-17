Discuții în coaliție despre impozitele locale. Poziția PSD, explicată de Grindeanu

PSD susține menținerea impozitelor locale la nivelul primăriilor, spune Sorin Grindeanu, președintele partidului. El a adăugat că este nevoie de mecanisme clare de redistribuire între unitățile administrativ-teritoriale, pentru a reduce dezechilibrele financiare.

Liderul social-democrat a subliniat că discuția despre taxe și distribuirea veniturilor către autoritățile locale trebuie făcută pe baza datelor economice.

Tema este analizată în contextul pregătirii cadrului fiscal pentru anul viitor. Întrebat când va fi tranșată această problemă în coaliție, Grindeanu a amintit de Ordonanța Trenuleț.

Declarația vine în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a afirmat anterior, în dialogul cu primarii, că o parte importantă a fondurilor ar trebui să rămână la nivel central.

„Ordonanța Trenuleț, care este dată la sfârșitul fiecărui an și care setează lucrurile, indiferent dacă ai aprobat sau nu bugetul, setează lucrurile pentru anul fiscal următor. Și unde funcționează PSD aici? Să rămână toți banii la primării? Trebuie văzut. Aici, din nou, lucrurile trebuie discutate cu datele în față”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a arătat că, în principiu, PSD este de acord ca veniturile din impozitele locale să fie păstrate de autoritățile locale, însă a subliniat că există diferențe semnificative între unitățile administrativ-teritoriale, care trebuie corectate.

„În principiu, noi susținem ca aceste impozite să rămână la autoritățile locale. Dar, ca de obicei, există vârfuri când vorbim de autoritățile locale și de partea financiară și există minusuri foarte mari la anumite UAT-uri”, a mai spus el.

În acest context, liderul PSD a subliniat nevoia introducerii unui mecanism de redistribuire.

„Aceste lucruri trebuie reglate. Adică iei un pic de la acele vârfuri care, odată cu aceste impozite, vor avea și mai mulți bani și încerci să redistribui către partea de jos, care va avea un minus și mai mare”, a continuat Grindeanu.

Discuțiile despre taxele locale și modul în care sunt împărțite veniturile între nivelul central și cel local sunt analizate în coaliție, în paralel cu pregătirea bugetului și conturarea politicilor fiscale pentru anul următor.