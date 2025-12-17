Vremea se schimbă din nou. O masă de aer rece va cuprinde întreaga țară

Meteorologii au anunțat o nouă schimbare de vreme, cu temperaturi în scădere în mare parte din țară, începând de săptămâna viitoare. Specialiștii au transmis că frigul resimțit deja în zonele joase din sudul și vestul României se va accentua, iar răcirea se va extinde treptat la nivelul tuturor regiunilor.

În prezent, valorile termice se situează sub media obișnuită a perioadei în zonele joase din sud, vest, centru și est, unde se înregistrează temperaturi cuprinse între -3 și 0 grade.

În schimb, în regiunile deluroase și montane se mențin temperaturi neobișnuit de ridicate, care pot ajunge chiar la 10–12 grade, din cauza fenomenului de inversiune termică.

Această situație determină vreme rece în zonele joase, cu cer predominant noros și ceață frecventă, mai ales pe timpul nopții și dimineața.

Specialiștii estimează că acest tipar meteorologic se va menține, cu variații minore, până la sfârșitul săptămânii.

Sudul și estul țării vor continua să fie afectate de nebulozitate și temperaturi sub normalul climatologic, în timp ce în vest, nord și centru pot apărea ploi temporare și episoade de ceață.

În zilele următoare, este așteptată o ușoară creștere a temperaturilor pe timpul zilei, mai ales în zonele de deal și de munte, unde valorile termice vor rămâne mai ridicate decât în zonele joase. Cu toate acestea, această tendință va fi de scurtă durată.

Începând de săptămâna viitoare, o masă de aer rece va cuprinde întreaga țară, provocând o scădere generală a temperaturilor, inclusiv la altitudini mult mai mari. Meteorologii au avertizat că, raportat la mediile multianuale, pot apărea episoade de vreme rece, chiar dacă pe termen scurt sunt posibile intervale cu temperaturi ușor peste normal.