Cerul se aprinde. Una dintre cele mai impresionante ploi de meteoriți se vede în acest weekend

Pasionații de astronomie și iubitorii cerului nocturn au motive de bucurie în acest weekend, când una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteoriți ale anului va ajunge la intensitatea maximă. Fenomenul, un adevărat spectacol natural, va putea fi observat cu ochiul liber, în condiții meteo favorabile, informează CNN.

În acest weekend, cerul va oferi un adevărat spectacol astronomic, cu zeci de meteori care vor brăzda bolta cerească, printre care și spectaculoasele „mingi de foc”, extrem de strălucitoare. Fenomenul este considerat de specialiști drept una dintre cele mai impresionante ploi de meteori ale anului.

Potrivit EarthSky, ploaia de meteori Geminide va atinge punctul maxim de activitate între sâmbătă seara și până duminică dimineața. Dacă cerul va fi senin, observatorii din zonele suburbane ar putea surprinde până la 20 de meteori pe oră. În regiunile cu cer mai întunecat, numărul acestora ar putea ajunge la 40–50 pe oră, iar în zonele rurale există șanse ca pasionații de astronomie să vadă chiar și un meteor pe minut. Estimările aparțin lui Robert Lunsford, coordonator al Societății Americane de Meteori.

Pentru cele mai bune condiții de observare, locuitorii din emisfera nordică sunt sfătuiți să privească spre est, în jurul orei 22:00, ora locală. În emisfera sudică, cerul ar trebui urmărit spre nord, în jurul orei 2:00.

Meteorii care apar mai devreme în cursul serii, în jurul orei 22:00 au o durată de vizibilitate mai mare. „Aceștia nu pătrund atât de adânc în atmosferă precum cei observați mai târziu în noapte, motiv pentru care pot fi vizibili timp de una sau două secunde în plus și par mult mai lungi”, a explicat Lunsford.

Geminidele sunt renumite și pentru frecvența cu care produc sfere de foc, meteori extrem de luminoși, mai strălucitori decât orice stea sau planetă de pe cer. Aceștia sunt ușor de recunoscut, deoarece au adesea nuanțe colorate și persistă pe cer mai mult decât alți meteori, a mai precizat specialistul.

Comparativ cu Perseidele sau Leonidele, Geminidele se deplasează mai lent pe cer, ceea ce le face mai ușor de surprins în cadre realizate cu expunere lungă. „Pentru cei care dispun de aparate foto ce permit menținerea obturatorului deschis, recomand setarea unui timp de expunere între 15 și 30 de secunde și realizarea de fotografii pe tot parcursul nopții”, a explicat Lunsford.

Cei care nu reușesc să observe meteori sâmbătă seara nu trebuie să se îngrijoreze. Fenomenul poate fi urmărit atât în zilele dinaintea maximului, cât și în cele care urmează.

Totuși, specialiștii recomandă filmările cu una sau două nopți înainte de momentul de vârf. „Activitatea Geminidelor nu este perfect simetrică. Crește treptat până la maxim, dar scade foarte rapid imediat după. Din acest motiv, este mai avantajos să fie urmărite înainte de vârf”, a precizat Lunsford.

În nopțile premergătoare maximului, lumina Lunii va fi mai puternică, având în vedere că pe 4 decembrie a fost lună plină. Cu toate acestea, dacă observațiile au loc înainte de răsăritul lunii și privitorii se poziționează cu spatele la aceasta, șansele de a surprinde câțiva meteori rămân ridicate.

Geminidele reprezintă una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteoriți ale anului, fiind generate de fragmente desprinse din asteroidul 3200 Phaethon. Acesta orbitează foarte apropiată de Soare, iar temperaturile extreme la care este supus determină eliberarea constantă de particule.

De-a lungul timpului, aceste resturi formează un adevărat „nor” de meteoriți pe traseul asteroidului, pe care Pământul îl traversează anual. Când fragmentele mai dense intră în atmosferă, ele pot produce binecunoscutele sfere de foc specifice Geminidelor.

Din perspectiva observatorilor, meteorii par să provină din zona constelației Gemeni. Aceasta răsare la est în jurul apusului și ajunge la punctul cel mai înalt pe cer în jurul orei 2 dimineața, după care coboară spre vest până la răsăritul soarelui. Astfel, fenomenul poate fi urmărit aproape pe tot parcursul nopții.

După Geminide, ultima ploaie de meteoriți a anului este cea a Ursidelor. Conform estimărilor Societății Americane de Meteori și EarthSky, maximul de activitate este așteptat în noaptea de 21 decembrie și în primele ore ale dimineții de 22 decembrie.

Condițiile de observație vor fi favorabile, deoarece Luna, aflată într-o fază de semilună în creștere, va fi slab vizibilă și nu va lumina excesiv cerul.

În plus, vârful ploii de meteoriți coincide cu solstițiul de iarnă, momentul care marchează cea mai lungă noapte din emisfera nordică, oferind pasionaților de astronomie un interval ideal pentru a admira spectacolul ceresc.