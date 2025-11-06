Săptămâna în care cerul se aprinde. Dublu spectacol cosmic: „mingi de foc” și lună plină în aceeași noapte

Cerul nopților din această săptămână promite un spectacol dublu pentru pasionații de astronomie. Specialiștii anunță o combinație rară între trecerea unui curent de meteori, ce va produce așa-numitele „mingi de foc”, și o lună plină de final de toamnă care va lumina cerul în toată splendoarea ei, potrivit earthsky.org.

Joi dimineață, la ora 8:19 (ora de pe Coasta de Est a SUA), Superluna completă va atinge punctul maxim de luminozitate, anunță The Old Farmer’s Almanac. Deși momentul apogeului va avea loc când astrul se află sub orizont, privitorii sunt îndemnați să își rezerve câteva clipe în seara precedentă sau următoarea pentru a se bucura de strălucirea deplină a lunii.

Denumirea de „Lună a castorului” provine din tradițiile nord-americane și marchează perioada în care aceste animale își pregătesc adăposturile pentru iernă. Alte popoare native americane au propriile lor denumiri pentru această lună: poporul Tlingit o numește „Luna săpatului”, Dakota o asociază cu „Luna împerecherii”, iar Cree o cunosc drept „Luna înghețului”.

Superluna este a doua dintr-o serie de trei evenimente similare consecutive din acest an. Fenomenul se produce atunci când Luna ajunge la perigeu, cel mai apropiat punct față de Pământ, și pare ușor mai mare și mai strălucitoare decât în mod obișnuit.

„Diferența este subtilă, abia perceptibilă pentru ochiul uman. Totuși, termenul de superlună rămâne o modalitate simpatică de a sublinia faptul că Luna se află în cea mai impresionantă formă a sa, chiar dacă nu e mult mai mare decât de obicei”, a explicat dr. Alissa Bans, directoarea programului de licență din cadrul Departamentului de Fizică al Universității Emory.

Al doilea spectacol ceresc al acestei săptămâni va fi oferit de ploaia de meteori Tauridele Australe, care își va atinge intensitatea maximă în noaptea de joi, la ora 8:00 ET, potrivit EarthSky.

Deși nu este una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori, fenomenul merită urmărit, spun specialiștii. Se estimează că pot fi observate până la cinci meteori pe oră, a explicat Robert Lunsford, coordonator al programului de observații al Societății Meteorologice Americane.

„Chiar dacă numărul lor nu este mare, în nopțile senine se pot vedea acești meteori luminoși și lenți, provenind din constelațiile Berbec și Taur”, a adăugat el.

Tauridele se formează atunci când Pământul traversează norul de praf cosmic lăsat în urmă de cometa 2P/Encke, un corp ceresc remarcabil prin faptul că are cea mai scurtă orbită cunoscută, completând o rotație în jurul Soarelui la fiecare 3,3 ani. Prin comparație, cometele cu perioadă lungă pot avea orbite de sute sau chiar mii de ani.

Anul acesta, astronomii consideră că întâlnirea cu Tauridele ar putea fi deosebită, deoarece planeta noastră va intersecta o zonă a fluxului meteoric ce conține particule mai mari decât de obicei.

„Aceste fragmente pot genera adevărate mingi de foc, mai strălucitoare și mai spectaculoase decât meteoriții obișnuiți”, a explicat Robert Lunsford.

Pentru pasionații de astronomie care plănuiesc să urmărească ploaia de meteori din aceste zile, spectacolul ceresc ar putea fi mai greu de observat. Strălucirea intensă a lunii va diminua vizibilitatea celor mai mulți meteori, însă există în continuare șansa de a surprinde o minge de foc spectaculoasă, a explicat Lunsford.

Conform datelor oferite de Societatea Americană de Meteori și de EarthSky, următoarele ploi de meteori din 2025 vor atinge punctul maxim în următoarele intervale:

Tauridele de Nord: 11–12 noiembrie

Leonidele: 16–17 noiembrie

Geminidele: 13–14 decembrie

Ursidele: 21–22 decembrie.

Totodată, iubitorii fenomenelor astronomice pot marca în calendar și data de 4 decembrie, când va avea loc ultima superlună plină a anului, cunoscută sub numele de Luna Rece.