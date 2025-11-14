Auroră boreală neobișnuită vizibilă în timp ce o furtună solară lovea Pământul

O spectaculoasă auroră boreală a devenit vizibilă în mod surprinzător în diverse regiuni ale lumii, chiar în timp ce o puternică furtună solară își făcea simțită prezența la scară globală. Fenomenul luminos, de regulă observat doar în apropierea cercului polar, a coborât spre latitudini neobișnuit de joase, oferind un spectacol rar pasionaților de astronomie.

Timp de două nopți la rând, cerul a fost luminat de aurore spectaculoase în zone unde astfel de fenomene sunt rare, inclusiv în Statele Unite, până în sudul Floridei. Fenomenul a fost provocat de două furtuni solare puternice care au lovit câmpul magnetic al Pământului.

Meteorologii spațiali anticipaseră inițial o nouă furtună severă pentru joi, care ar fi putut readuce aurorele pe cerul nordului american în cursul serii. Specialiștii de la Centrul de Predicții Meteorologice Spațiale au anunțat, de asemenea, că a alertat operatorii din domeniul energetic și pe cei ai sateliților americani pentru a lua măsuri preventive.

La rândul lor, experții British Geological Survey au avertizat că nivelul actual al activității solare ar fi putut genera o furtună geomagnetică de nivel G5, cel mai ridicat pe scala de intensitate. Instituția a descris episodul neaștepta drept o „furtună canibală”, cunoscută pentru capacitatea de a afecta comunicațiile și acuratețea sistemelor GPS.

Ejecțiile de masă coronală (CME) reprezintă uriași nori de plasmă, gaz ionizat încărcat cu câmpuri magnetice, expulzați violent din atmosfera externă a Soarelui. Atunci când aceste erupții se îndreaptă spre Pământ, ele pot destabiliza câmpul magnetic terestru și pot declanșa puternice furtuni geomagnetice.

Specialiștii Centrului de Predicție a Vremii Spațiale consideră că primele două dintre cele trei CME prognozate au fost responsabile pentru spectaculoasele aurore vizibile în locuri unde nu au mai fost niciodată.

„Una dintre ejecții a avut un impact mult mai intens decât estimasem inițial”, a precizat meteorologul Shawn Dahl. „Ne interesează dacă orientarea magnetică este aliniată cu cea a Pământului sau, dimpotrivă, se opune acesteia”, a explicat Dahl. „Dacă se află în opoziție, activitatea geomagnetică crește brusc, iar nivelul furtunii poate escalada într-un ritm foarte rapid”.

A treia erupție solară a atins Pământul miercuri după-amiază, în jurul orei 14:17 ET, cu un vânt solar ce depășea 950 de kilometri pe secundă. Totuși, o actualizare transmisă de centru arată că planeta a fost lovită doar de periferia fenomenului, ceea ce sugerează că mare parte din norul magnetic a trecut pe lângă Pământ.

Furtunile solare intense din ultimele zile continuă să producă efecte în lanț, iar printre cei afectați se numără și Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos.

Misiunea NASA Escapade, un proiect ce prevede trimiterea a doi sateliți gemeni într-o călătorie îndelungată spre Marte, trebuia să fie lansată miercuri cu ajutorul rachetei New Glenn. Creșterea accentuată a activității solare a determinat însă amânarea operațiunii.

Fenomenul solar care a provocat problemele este rezultatul unei activități neobișnuit de puternice în jurul Soarelui. În această săptămână, trei erupții de tip X, cea mai puternică categorie, au fost înregistrate, urmate de mai multe ejecții de masă coronală.

Potrivit fizicianului Ryan French de la Laboratorul de Fizică Atmosferică și Spațială al Universității din Colorado, activitatea intensă provine din zona de pete solare AR 14274. „Această regiune încă poate produce noi erupții de clasă X”, explică el. „Totuși, pe măsură ce se rotește în afara câmpului nostru vizual, riscul ca noi erupții să lovească direct Pământul scade”.

Soarele parcurge un ciclu de activitate de aproximativ 11 ani, caracterizat prin perioade de intensificare și de calm. Specialiștii în heliosferă estimează că vârful actual, numit maxim solar, a fost atins în octombrie 2024.

„Chiar dacă ne aflăm încă într-o perioadă de activitate intensă, intrăm treptat în faza de declin a ciclului solar”, explică cercetătorul French. „Deși numărul petelor solare și al erupțiilor scade, tocmai această etapă este adesea marcată de cele mai puternice explozii solare.”

Fenomenul generează spectacole de lumină cunoscute sub numele de aurore boreale și australe, vizibile în regiunile polare. Particulele încărcate din ejecțiile de masă coronală interacționează cu gazele din atmosfera Pământului, transformând cerul în adevărate tablouri luminoase, cu nuanțe variate.

Chiar dacă lumina aurorală nu este întotdeauna perceptibilă cu ochiul liber, camerele foto și senzorii telefoanelor pot surprinde culorile vibrante. Cei care locuiesc în zone cu cer senin și lipsit de poluare ar putea avea ocazia să observe aurora, care ar putea fi vizibilă chiar și deasupra Statelor Unite. În Regatul Unit, zonele cu cele mai mari șanse de observație sunt Scoția, nordul Angliei și Irlanda de Nord.

Ultima furtună geomagnetică de nivel G5 care a lovit Pământul s-a înregistrat în mai 2024, marcând un eveniment istoric, deși fără a atinge intensitatea catastrofală a furtunii Carrington din 1859. Acea furtună clasică provocase scântei și incendii în stațiile telegrafice și rămâne cea mai puternică înregistrată vreodată.

În cazul fenomenului din mai 2024, impactul asupra societăților și infrastructurii a fost limitat. Compania John Deere a raportat întreruperi ale sistemelor GPS utilizate în agricultură însă operatorii de rețele electrice și de sateliți au reușit să mențină stabilitatea sateliților și să gestioneze curenții geomagnetici fără avarii majore.

Anterior acestui episod, ultima furtună de intensitate G5 fusese înregistrată în 2003, provocând pene de curent în Suedia și avarii ale transformatoarelor în Africa de Sud.