Prognoza meteo, 17 decembrie. Frig, burniță și ceață în unele regiuni. Când încep ninsorile

În zonele joase din sud și sud-est, cerul va fi acoperit de nori stratiformi pe tot parcursul zilei, iar local va fi ceață, posibil cu burniță trecătoare, mai ales dimineața. În restul țării, cerul va fi variabil, cu ceață dimineața și ploi slabe în nord-vest, anunță ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Carpații de Curbură, mai ales dimineața.

Temperaturile maxime, mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, se vor încadra între 2 și 14 grade, iar cele minime între -10 și 6 grade.

Cerul va fi predominant noros, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață, posibil cu burniță trecătoare.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă între -1 și 0 grade.

Prognoza meteo. Când apar primele ninsori abundente

În această săptămână, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât normalul perioadei, oferind senzația de primăvară, însă de pe 23 decembrie se așteaptă o răcire semnificativă, fără perspective de ninsoare de Crăciun, a declarat Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM.

În zilele următoare, ceața va fi tot mai frecventă, mai ales în zonele joase, iar temperaturile vor crește în regiunile de deal și de munte, depășind valorile obișnuite pentru această perioadă.

Între 15 și 22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât media normală, în special în zonele montane, iar cantitățile de precipitații vor fi sub medie în întreaga țară. În săptămâna 22-29 decembrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste normal în toate regiunile, cu precipitații deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării acestea se vor situa aproape de valorile obișnuite.

Până la sfârșitul anului, presiunea atmosferică ridicată va menține lipsa precipitațiilor, inclusiv în zonele montane, astfel că ninsorile de Crăciun nu sunt prognozate. În intervalele 29 decembrie – 5 ianuarie și 5-12 ianuarie, temperaturile medii vor fi apropiate de normal, iar regimul de precipitații va fi în general obișnuit, cu o ușoară creștere în sud.

Din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse, zăpada naturală va fi limitată. Posibilități de schi vor exista doar la altitudini mari, precum Bâlea Lac, crestele din Bucegi peste 2000 m sau Munții Rodnei. Stațiunile mai joase, precum Poiana Brașov, Sinaia (1400 m), Straja sau Rânca, vor depinde în mare parte de zăpada artificială.