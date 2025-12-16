Vremea

Prognoza meteo, 16 decembrie. Vreme mai caldă decât specificul perioadei. Maxime de până la 15 grade

Comentează știrea
Prognoza meteo, 16 decembrie. Vreme mai caldă decât specificul perioadei. Maxime de până la 15 gradeToamnă. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În majoritatea regiunilor din țară, valorile termice diurne vor fi peste normalul perioadei. Cerul va fi în general senin, însă în zonele joase din sud, sud-est și pe arii restrânse în vest și centru se va menține nebulozitatea stratiformă și ceața, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 16 decembrie. Cum va fi vremea în următoarele ore

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe timpul nopții în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 15 grade, iar minimele vor varia între -9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral.

În București, cerul va fi mai mult noros, cu ceață dimineața. Vântul va fi slab, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 6 grade ziua. Cele minime vor coborî între -3 și 0 grade.

ceață

Sursa foto: dreamstime.com

Ce urmează

În această săptămână, temperaturile vor fi mult peste normalul perioadei, oferind un aspect de primăvară, însă începând cu 23 decembrie se așteaptă o răcire accentuată, fără perspective de ninsoare de Crăciun, a declarat Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM.

Percheziții DNA la un fost ministru al Transporturilor din PSD. Acuzații de luare de mită
Percheziții DNA la un fost ministru al Transporturilor din PSD. Acuzații de luare de mită
Pensiile care ar putea fi recalculate automat. Cine va fi avantajat de noile reguli
Pensiile care ar putea fi recalculate automat. Cine va fi avantajat de noile reguli

În următoarele zile, ceața va fi tot mai frecventă, în special în zonele joase, în timp ce temperaturile vor crește în regiunile de deal și de munte, depășind valorile obișnuite pentru această perioadă.

Prognoza pentru următoarele săptămâni

În intervalul 15-22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât media normală, mai ales în zonele montane, iar cantitățile de precipitații vor fi sub medie la nivelul întregii țări. În săptămâna 22-29 decembrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste normal în toate regiunile, cu precipitații deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării acestea se vor situa aproape de valorile obișnuite.

Vremea după Crăciun. Până la sfârșitul anului, presiunea atmosferică ridicată va menține absența precipitațiilor, inclusiv în zonele montane. Ninsorile de Crăciun nu sunt prognozate. În săptămânile 29 decembrie – 5 ianuarie și 5-12 ianuarie, temperaturile medii vor fi apropiate de normal, iar regimul pluviometric va fi în general în limitele obișnuite, cu o ușoară creștere în sud.

Din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse, zăpada naturală va fi dificil de găsit. Posibilități de schi vor exista doar la altitudini mari, precum Bâlea Lac, crestele din Bucegi peste 2000 m sau Munții Rodnei. Stațiunile mai joase, precum Poiana Brașov, Sinaia (1400 m), Straja sau Rânca, vor depinde în mare parte de zăpada artificială.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:54 - Percheziții DNA la un fost ministru al Transporturilor din PSD. Acuzații de luare de mită
08:46 - Strategia Trump-Vance trimite Europa la orfelinat
08:38 - Un fotbalist de la FCSB are interzis la TikTok, Facebook și Instagram. Condiția lui Gigi Becali
08:29 - Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie, dar Prințesa Kate are un plan
08:20 - Zborurile lui Jeffrey Epstein spre și din Marea Britanie ar fi transportat presupuse victime britanice. Ce arată o no...
08:12 - Lovitură în Marea Neagră. Un submarin rusesc a fost distrus de o dronă subacvatică lansată de Ucraina

HAI România!

Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă

Proiecte speciale