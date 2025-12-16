Prognoza meteo, 16 decembrie. Vreme mai caldă decât specificul perioadei. Maxime de până la 15 grade

În majoritatea regiunilor din țară, valorile termice diurne vor fi peste normalul perioadei. Cerul va fi în general senin, însă în zonele joase din sud, sud-est și pe arii restrânse în vest și centru se va menține nebulozitatea stratiformă și ceața, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe timpul nopții în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 15 grade, iar minimele vor varia între -9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral.

În București, cerul va fi mai mult noros, cu ceață dimineața. Vântul va fi slab, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 6 grade ziua. Cele minime vor coborî între -3 și 0 grade.

În această săptămână, temperaturile vor fi mult peste normalul perioadei, oferind un aspect de primăvară, însă începând cu 23 decembrie se așteaptă o răcire accentuată, fără perspective de ninsoare de Crăciun, a declarat Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM.

În următoarele zile, ceața va fi tot mai frecventă, în special în zonele joase, în timp ce temperaturile vor crește în regiunile de deal și de munte, depășind valorile obișnuite pentru această perioadă.

În intervalul 15-22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât media normală, mai ales în zonele montane, iar cantitățile de precipitații vor fi sub medie la nivelul întregii țări. În săptămâna 22-29 decembrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste normal în toate regiunile, cu precipitații deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării acestea se vor situa aproape de valorile obișnuite.

Vremea după Crăciun. Până la sfârșitul anului, presiunea atmosferică ridicată va menține absența precipitațiilor, inclusiv în zonele montane. Ninsorile de Crăciun nu sunt prognozate. În săptămânile 29 decembrie – 5 ianuarie și 5-12 ianuarie, temperaturile medii vor fi apropiate de normal, iar regimul pluviometric va fi în general în limitele obișnuite, cu o ușoară creștere în sud.

Din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse, zăpada naturală va fi dificil de găsit. Posibilități de schi vor exista doar la altitudini mari, precum Bâlea Lac, crestele din Bucegi peste 2000 m sau Munții Rodnei. Stațiunile mai joase, precum Poiana Brașov, Sinaia (1400 m), Straja sau Rânca, vor depinde în mare parte de zăpada artificială.