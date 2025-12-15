Schimbare bruscă a vremii înainte de Crăciun. Temperaturile se vor menține până la Revelion

În această săptămână temperaturile vor fi mult peste normalul perioadei, cu aspect de primăvară, însă începând cu 23 decembrie vremea se va răci accentuat, fără perspective de ninsoare de Crăciun, a declarat Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM.

În următoarele zile, ceața va fi tot mai prezentă, cu precădere în zonele joase. Temperaturile vor crește în special în regiunile de deal și de munte, depășind valorile obișnuite pentru această perioadă.

În apropierea Sărbătorilor este așteptată o răcire, iar valorile termice vor reveni la normal, cu maxime de 5-6 grade. Nu sunt preconizate precipitații in acest interval.

Până la finalul anului, vremea va fi tot mai rece, fără precipitații, a explicat Florinela Georgescu, la Digi 24. După 23 decembrie, temperaturile vor continua să scadă, iar modelele meteorologice indică absența zăpezii de Crăciun și Revelion, chiar și în zonele montane.

Pentru săptămâna 15-22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în zonele montane, iar regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.În săptămâna 22-29 decembrie, temperaturile medii vor fi ușor peste normalul perioadei în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor situa aproape de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Până la finalul anului, presiunea atmosferică ridicată indică absența precipitațiilor, inclusiv în zonele montane, iar ninsorile de Crăciun nu sunt prognozate, potrivit modelelor meteorologice actuale. În săptămânile 29 decembrie – 5 ianuarie și 5-12 ianuarie, temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, iar regimul pluviometric se va situa, în general, în limitele obișnuite, cu o ușoară creștere în sud.

În preajma Crăciunului, zăpada naturală va fi dificil de găsit din cauza temperaturilor ridicate și a regimului pluviometric deficitar, condiții care vor păstra posibilități de schi doar la altitudini mari, precum Bâlea Lac, crestele din Bucegi peste 2000 m, Munții Rodnei, în timp ce stațiuni precum Poiana Brașov, Sinaia 1400, Straja sau Rânca vor depinde de zăpada artificială.