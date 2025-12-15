Prognoza meteo, 15 decembrie. Începutul de săptămână aduce temperaturi neobișnuite pentru o lună de iarnă. Ceața va îngreuna traficul în unele zone

Ziua de luni aduce o vreme în general plăcută în zonele montane și submontane. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite.În restul teritoriului, norii joși vor fi prezenți pe arii extinse, potrivit ANM.

Nebulozitatea stratiformă va persista local în vest, centru și sud. Vântul va avea intensitate redusă, iar pe alocuri va sufla moderat.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 11 grade.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în dealurile din sud. Minimele vor coborî până la -8 grade în Carpații Orientali. Pe litoral, valorile termice vor rămâne pozitive, cu minime de până la 3 grade.

În prima parte a zilei, ceața va fi persistentă în sud, dar și izolat în celelalte regiuni.

În Capitală, cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei. Dimineața și noaptea, ceața va reduce vizibilitatea.

Vântul va sufla slab, cu unele intensificări temporare. Temperatura maximă va ajunge la 6–7 grade. Minima va fi cuprinsă între -3 și -1 grad.

Marți, vremea se va menține mai caldă decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în zonele înalte. În regiunile joase, norii joși vor persista. Ceața va fi prezentă în sud și sud-est. Fenomenul va apărea izolat și în vest și centru. Vântul va sufla slab și moderat. Noaptea, sunt posibile ușoare intensificări în sudul Banatului.

Valorile maxime vor varia între 5 și 15 grade. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în vest și sud. Minimele nocturne vor coborî până la -9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe litoral, temperaturile minime vor ajunge la 6 grade.

Cerul va fi noros pe tot parcursul zilei. Ceața va apărea cu precădere dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul a 6 grade. Minima va fi cuprinsă între -3 și 0 grade.