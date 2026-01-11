Cele mai spectaculoase cafenele și baruri din lume. Experiențe de neuitat

Cele mai spectaculoase cafenele din lume. Cafenelele și barurile nu mai sunt doar locuri unde oamenii beau o cafea sau un cocktail. Ele devin destinații turistice în sine, atrăgând vizitatori curioși care caută combinația perfectă între gust, atmosferă și peisaj.

De la locații subterane spectaculoase la rooftop-uri cu priveliști care taie respirația, aceste spații oferă experiențe care rămân în memorie mult timp după plecare.

Situată într-o fostă capelă, cafeneaua și restaurantul The Jane din Antwerp se remarcă printr-un design spectaculos, care combină arhitectura istorică cu elemente moderne și luxuriante. Candelabre uriașe atârnă de tavanul înalt, iar ferestrele vitraliate adaugă o notă de mister și eleganță.

Deși este mai cunoscut pentru experiența culinară, zona de bar și cafenea a locației oferă cocktailuri și cafea servite în decoruri de poveste, ideale pentru fotografii și momente memorabile.

Pentru cei care caută o experiență cu adevărat ieșită din comun, The Icebar din Stockholm este un loc de vizitat. Totul, de la pereți și mese până la paharele în care se servesc băuturile, este realizat din gheață. Temperaturile scad până la -5 grade Celsius, iar vizitatorii primesc haine speciale pentru a se proteja de frig.

Atmosfera este completată de lumini colorate care se reflectă în blocurile de gheață, creând un efect spectaculos, aproape magic.

Unul dintre cele mai faimoase rooftop-uri din lume, SkyBar-ul de la Marina Bay Sands oferă priveliști panoramice asupra orașului și a golfului Singapore. Locația este celebră nu doar pentru cocktailurile creative și selecția de vinuri, ci și pentru piscina infinită care se întinde la marginea clădirii.

Petrecerile de seară, cu muzică live și lumini spectaculoase, transformă această locație într-un punct de atracție major pentru turiști și localnici deopotrivă.

O cafenea care a devenit rapid un fenomen viral, Cereal Killer Café este locul ideal pentru nostalgici și iubitori de experimente culinare. Specializată în cereale din întreaga lume, locația oferă peste 120 de sortimente diferite, pe care clienții le pot combina cu diverse tipuri de lapte și topping-uri.

Atmosfera retro, decorurile pline de culoare și atenția la detalii fac din acest loc un spațiu perfect pentru fotografii și socializare.

Considerat unul dintre cele mai bune baruri din lume, The American Bar de la Savoy Hotel a fost deschis în 1893 și continuă să impresioneze prin rafinament și istorie. Cocktails-urile sunt preparate cu măiestrie, iar atmosfera este clasică, cu scaune din piele și mobilier din lemn închis la culoare.

De-a lungul anilor, barul a găzduit personalități celebre din întreaga lume, iar mixologia avansată și serviciile impecabile transformă orice vizită într-o experiență memorabilă.

Una dintre cele mai iconice cafenele europene, Cafe Central din Viena, a fost deschisă în 1876 și a devenit locul preferat al unor personalități precum Troțki sau Freud. Interiorul se remarcă prin tavane înalte, oglinzi imense și candelabre elegante, care creează o atmosferă boemă și sofisticată.

Cafeneaua oferă o selecție rafinată de cafea, prăjituri și deserturi tradiționale vieneze, făcând din acest loc o adevărată experiență culturală și culinară.

Un concept modern, inspirat de cafenelele italiene, Bar Termini combină espresso-uri perfecte cu cocktailuri clasice și moderne. Decorul minimalist, cu marmură și lemn, și atenția la detalii fac din acest loc unul dintre cele mai populare pentru iubitorii de băuturi sofisticate. Atmosfera intimă și calitatea produselor atrag atât localnici, cât și turiști în căutarea unei experiențe autentice.

Deși mai cunoscut ca restaurant, De Kas include și un bar spectaculos în cadrul unei sere imense. Ingredientele sunt cultivate chiar pe loc, în grădini proprii, iar băuturile sunt inspirate din sezon și natură. Experiența devine completă prin decorul luminos, plantele exotice și priveliștea naturală oferită de sere. Este un spațiu unde mixologia și gastronomie se întâlnesc armonios.