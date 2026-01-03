Destinații care merită vizitate după Revelion. Tarife mai mici și zero aglomerație

Perioada imediat după Anul Nou poate fi ideală pentru călătorii. După agitația sărbătorilor și mulțimea de turiști care invadează orașele și stațiunile în decembrie, începutul lui ianuarie oferă oportunitatea de a vizita locuri faimoase într-un mod mult mai relaxat și accesibil.

Tarifele la cazare și biletele de avion sunt, de regulă, mai mici, iar principalele atracții turistice pot fi explorate fără aglomerație.

Marile orașe europene devin un punct de atracție pentru cei care doresc cultură, artă și plimbări relaxante. Paris, de exemplu, este mult mai liber după Anul Nou. Muzeele Louvre și Orsay permit vizitatori să admire colecțiile celebre fără cozi interminabile, iar turul Turnului Eiffel devine mult mai plăcut.

În Viena, Palatul Schönbrunn și Muzeul de Istorie a Artei pot fi explorate fără aglomerația tipică sărbătorilor, iar cafenelele tradiționale sunt mult mai primitoare. Praga este un alt exemplu: centrul vechi și Podul Carol pot fi vizitate fără forfota de turiști din decembrie, iar prețurile la cazare scad semnificativ.

Pentru iubitorii de munte și sporturi de iarnă, începutul lui ianuarie aduce avantaje considerabile. Poiana Brașov, una dintre cele mai populare stațiuni din România, oferă pârtii mai libere, fără aglomerația specifică Revelionului, iar tarifele la ski și cazare scad cu până la 20-30%.

În Elveția, stațiunea Zermatt permite acces mai liber pe pârtii, iar skipass-urile devin mai accesibile. Transfăgărășanul și alte trasee montane din România pot fi parcurse în condiții de siguranță, oferind peisaje spectaculoase și liniște totală.

Destinațiile de coastă sau insulele populare din Europa sunt și ele mai atrăgătoare după Anul Nou. Santorini, în Grecia, devine un loc ideal pentru plimbări lungi pe străzile albastre și albe, fără aglomerația de turiști din lunile de vârf. Dubrovnik, în Croația, oferă priveliști impresionante și posibilitatea de a vizita fortificațiile și centrul vechi în condiții de liniște.

Orașele istorice din România și Europa devin alternative interesante pentru o escapadă culturală. Sighișoara, cu cetatea sa medievală, și Alba Iulia, cu Cetatea Alba Carolina, permit vizite relaxate, fără cozi și cu prețuri reduse la tururi ghidate. În Germania, orașul Rothenburg ob der Tauber oferă un peisaj de poveste, iar muzeele și magazinele locale sunt mult mai accesibile.

Pentru cei care preferă natura, parcurile naționale și zonele rurale devin adevărate refugii. Parcul Național Retezat sau Valea Loarei în Franța permit drumeții și explorări liniștite, departe de agitația turistică. În această perioadă, traseele montane sunt mai libere, iar experiența devine mai autentică.

Și pentru cei care aleg orașele mari, începutul lui ianuarie aduce beneficii: transportul public nu mai este supraaglomerat, restaurantele și cafenelele primesc mai ușor rezervări, iar tarifele la hoteluri și Airbnb pot fi semnificativ mai mici. Chiar și destinațiile exotice, precum Lisabona sau Barcelona, sunt mai accesibile, cu zboruri la preț redus și mai puțini turiști pe străzi și în atracții turistice.