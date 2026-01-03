Care sunt de fapt drepturile turiștilor. Ce ascund margaretele și stelele de la cazări

Stelele sau margaretele pe care unitățile hoteliere le au, ascund mai multe coduri pentru protecția consumatorului. Iată la ce vă puteți aștepta legal în funcție de numărul acestora.

Cele două tipuri de clasificări nu sunt doar instrumente de marketing ci și forme de protecție pentru consumatori. Mai exact în funcție de numărul lor reflectă nivelul de confort pe care unitatea s-a angajat să îl ofere. Unul dintre aspectele importante este ca unitatea de cazare să afișeze însemnele categoriei de clasificare.

Acest afișaj va fi vizibil la intrarea în clădire. De asemenea în cameră trebuie să existe materiale informative care să detalieze serviciile suplimentare și costurile suplimentare. Pe de altă parte este util să știți că siguranța sanitară și confortul fizic sunt garantate prin reglementări, indiferent de numărul de stele.

Astfel, prin lege este impus ca în cameră să fie o temperatură de 21 de grade. Iar în sezonul cald, temperatura nu trebuie să depășească 25 de grade. De asemenea existența apei calde și reci, precum și funcționalitatea instalațiilor sanitare sunt condiții permanente.

Camerele vor fi luminate natural, iar curățenia și dezinfecția grupurilor sanitare se realizează zilnic. Lenjeria de pat, dar și prosoapele trebuie să fie de culoare albă. Acestea vor fi schimbate la eliberarea camerei. În cazul unităților de trei stele sau margarete, prosoapele se înlocuiesc la fiecare două zile.

Cu privire la piscine, acestea trebuie să aibă apă filtrată, dezinfectată, menținută la parametrii chimici specifici. Persoanele cu afecțiuni transmisibile nu vor avea acces în astfel de locații. Asistența la transportul bagajelor, serviciul de trezire, păstrarea valorilor, comanda de taxi sau acordarea primului ajutor sunt servicii gratuite valabile peste tot.

Cât privește personalul, acesta trebuie să fie ușor de identificat pe bază de ecuson. Dacă vorbim despre servicii „all inclusive”, turistul are dreptul contractual la tot ce înseamnă mese, băuturi sau locuri de agrement, fără costuri ascunse. Abaterile de la aceste prevederi pot constitui sancțiuni.