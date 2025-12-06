Amenzi de peste patru milioane de lei, după controalele ANPC la nivel naţional. Neregulile descoperite de comisari

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru milioane de lei, după controalele derulate la nivel naţional în această săptămână. Echipele de control au descoperit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor produse alimentare expirate, folosirea uleiului alimentar degradat termic și utilizarea unor echipamente și ustensile aflate într-un stadiu avansat de uzură, potrivit unui comunicat de presă emis de instituție.

Reprezentanţii ANPC au anunțat sâmbătă că, între 2 şi 5 decembrie, au verificat peste 1.600 de operatori economici din toată ţara.

În urma neregulilor constatate, echipele de control au dat atât 839 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 4,23 milioane de lei, cât și 702 avertismente, și au retras definitiv de la vânzare produse neconforme în valoare de peste 504.000 de lei

De asemenea, inspectorii au suspendat temporar activitatea a 13 operatori economici până la remedierea deficienţelor.

Principalele nereguli identificate includ prezenţa lichidului sangvinolent în ambalajele cu carne şi organe preambalate, folosirea uleiului alimentar degradat termic, utilizarea unor echipamente, ustensile şi spaţii foarte uzate, cu depuneri de rugină şi impurităţi, funcţionarea unor agregate frigorifice cu elemente de etanşare deteriorate şi comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate depăşit.

Alte nereguli descoperite de către comisarii ANPC au fost lipsa afişării preţurilor şi a informaţiilor esenţiale pentru consumatori, absenţa unei informări corecte, complete şi precise privind produsele alimentare puse la vânzare, precum şi comercializarea unor jucării fără date clare despre persoana responsabilă de introducerea pe piaţă şi fără avertismentele obligatorii.

Săptămâna trecută, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunța că, între 24.11 - 28.11, a verificat peste 2.170 de operatori economici în țară.

În urma neregulilor constatate, comisarii au aplicat 1.221 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,45 milioane de lei și au retras definitiv de la vânzare produse neconforme în valoare de peste 410.000 lei.