Cum câștigă influencerii mii de euro promovând produse înșelătoare

Când Trendyol a intrat pe piața românească la începutul anului 2024, puțini și-ar fi imaginat cât de repede va deveni una dintre cele mai vizibile platforme de comerț online din social media. Brandul turcesc, deja uriaș în țara de origine, a venit cu prețuri extrem de mici, cu campanii agresive și, mai ales, cu bugete imense direcționate spre influenceri.

În câteva luni, feedurile românilor au fost acaparate de prezentări video, unboxing-uri și recomandări la foc continuu. Modelul de promovare nu e complicat: produse multe, costuri mici, vizibilitate uriașă și o armată de creatori de conținut care încarcă zilnic materiale în care prezintă haine, parfumuri sau gadgeturi.

Pentru mulți clienți, experiența de cumpărare e o loterie — unele pachete sunt acceptabile, altele dezamăgitoare. În special parfumurile „de lux”, vândute uneori la prețuri de zece ori mai mici decât în magazine consacrate, generează cele mai multe suspiciuni.

Totuși, în timp ce publicul își exprimă frustrările, creatorii de conținut continuă colaborările cu entuziasm. Motivul? Comisioanele sunt departe de a fi neglijabile.

Sistemul de afiliere propus influencerilor este atât de avantajos încât a declanșat o adevărată competiție pentru generarea de linkuri. Mulți creatori recunosc, public sau subtil, că veniturile sunt substanțiale, iar acest lucru explică de ce, peste noapte, conturi care se ocupau de parenting sau gătit au început să prezinte tipare, rochii sau cutii pline cu cosmetice.

Una dintre vocile publice care a vorbit deschis despre acest fenomen este autoarea cunoscută online drept Prințesa Urbană. Ea a refuzat colaborarea cu Trendyol și a explicat, pe larg, într-o postare virală, de ce nu poate promova produsele platformei. „Influencerii primesc 50-60% din încasările obținute prin linkurile lor afiliate. Ați citit bine”, scrie aceasta într-un fragment care a stârnit numeroase reacții.

Ea oferă și un exemplu simplu: o singură postare poate genera comenzi suficiente pentru ca un creator să câștige 10.000–12.000 de lei, iar în realitate cifrele pot fi și mai mari. „Cu cât mai multe postări, cu atât mai mare e tunul!”, notează ea în alt citat, explicând modul în care se construiesc veniturile lunare.

Ce stă în spatele prețurilor extrem de reduse? Conform explicațiilor oferite de aceeași autoare, costurile mici ascund o strategie agresivă de expansiune și un sistem de marketing construit nu doar în jurul produselor, ci și al datelor clienților.

„Când cumperi ceva incredibil de ieftin, produsul ești chiar tu”, afirmă ea într-unul dintre cele mai circulate pasaje. Cu alte cuvinte, platforma ar urmări mai degrabă să atragă masiv clienți decât să obțină profit imediat. Ulterior, comportamentul de cumpărare devine o resursă valoroasă pentru reclame sau alte tipuri de targetare.

Pe lângă această perspectivă, există și o temere economică: jucătorii mici — producători locali, creatori independenți, mici ateliere — riscă să dispară dacă nu pot concura cu reduceri permanente de 70-80%.

Deși mulți influenceri par să nu aibă nicio reținere în a promova Trendyol, nu toată lumea vede colaborarea ca pe o oportunitate lipsită de consecințe. Unii refuză din rațiuni etice, alții din cauza experiențelor de cumpărare nefericite. P

Prințesa Urbană spune că a comandat de două ori și a returnat totul: materiale sintetice, produse care arătau diferit față de pozele de prezentare, articole care „nu păreau parte dintr-un sistem corect sau etic”.

De altfel, ea explică și că, după câteva comenzi pe alte platforme similare, a fost bombardată cu notificări și mesaje publicitare, chiar dacă a încercat să oprească comunicările. „Mă urmăresc ca ciuma”, mărturisește ea într-un alt citat, sugerând că modelul de business se bazează pe recurența agresivă, nu pe fidelizarea sănătoasă.

În doar câteva luni, Trendyol a crescut mai repede decât multe branduri consacrate în ani întregi de prezență pe piață. Influencerii postează constant, bugetele sunt generoase, iar interesul publicului rămâne ridicat, chiar dacă nemulțumirile se înmulțesc.