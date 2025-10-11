La ce temperatură ar trebui să setezi centrala termică în sezonul rece

Temperatura optimă din locuință poate fi stabilită în funcție de dimensiunile încăperilor și de preferințele proprietarilor. În camerele de zi, intervalul recomandat este 20-22 de grade, iar în baie ar trebui să ajungă la 23 de grade. Ing. Emilian Găină afirmă că menținerea unei temperaturi constante în casă nu este importantă doar pentru confort, ci și pentru eficiența energetică a sistemului de încălzire.

Potrivit specialiștilor, momentul optim pentru a porni centrala termică nu depinde de o dată fixă din calendar, ci de condițiile reale din casă și din exterior. În mod obișnuit, sistemul de încălzire se activează atunci când temperatura medie exterioară scade sub 15 grade, prag la care locuința începe să se răcească semnificativ.

Centrala termică asigură funcționarea sistemului de încălzire. Aceasta transformă energia din gaz sau electricitate în căldură, distribuită prin calorifere sau prin sistemul de încălzire în pardoseală. Modelele moderne, în special cele în condensare, sunt cele mai eficiente, deoarece recuperează o parte din energia gazelor de ardere și o folosesc pentru încălzirea suplimentară a apei din circuit, atingând un randament de până la 98%, comparativ cu 80-90% în cazul centralelor convenționale.

„Sunt două tipuri de centrale: cele clasice și cele în condensare. Cele clasice au o eficiență energetică mai mică, iar în ultimii ani se montează cele în condensare, cu o eficiență energetică mai mare. Acestea din urmă, ca să atingă nivelul de eficiență energetică specificat de producător, trebuie să funcționeze cu un regim de temperatură cât mai scăzut: 50°C pe tur și 30°C pe retur. Vorbim despre temperatura setată din centrală spre calorifere”, a explicat ing. Emilian Găină, exclusiv pentru EVZ.

Eficiența centralei depinde de gradul de izolație al locuinței, temperatura setată pentru agentul termic și întreținerea regulată a instalației.

Centralele care funcționează la temperaturi moderate, cum ar fi 55°C pe tur, consumă mai puțin și au o durată de viață mai lungă, în timp ce cele folosite constant la capacitate maximă se uzează mai repede și au un consum mai ridicat.

„Dacă se ridică nivelul temperaturii și cei care au centrală în condensare merg pe o temperatură ridicată de 60°C, aceasta va funcționa la fel de mult ca una clasică. Deci, dacă mergi pe temperatură ridicată, anulezi avantajul centralei în condensare”, a adăugat el.

Pentru un somn odihnitor, temperatura din dormitor nu ar trebui să depășească 19 grade Celsius. Utilizarea unui termostat de ambient programabil oferă un control eficient asupra temperaturii din locuință, permițând reglarea automată a căldurii în funcție de momentul zilei sau de prezența persoanelor în casă. Astfel, temperatura poate fi setată mai ridicată dimineața și seara, când toată familia este acasă, și redusă pe timpul nopții sau în orele când locuința este goală.

Acest sistem inteligent contribuie la reducerea consumului de energie și, implicit, la scăderea facturilor de încălzire, fără a compromite confortul termic. În plus, termostatul menține o temperatură constantă, evitând variațiile bruște care pot afecta starea de bine sau sănătatea.

Modelele moderne pot fi controlate de la distanță, prin aplicații mobile, oferind posibilitatea ajustării rapide a setărilor indiferent de locație. În acest fel, locuința este mereu încălzită la temperatura dorită, în mod eficient și economic.

Termostatul are rolul de a menține o temperatură constantă. Dacă îl setăm pe 21 de grade, vom avea aceeași temperatură în toate încăperile din locuință. Pe parcursul zilei, centrala se oprește mai des, pentru că este mai cald, însă noaptea și dimineața pornește de mai multe ori, astfel consumul fiind mai ridicat”, a mai spus ing. Emilian Găină.

Înainte de pornirea centralei termice, specialiștii recomandă efectuarea unei verificări amănunțite a instalației, pentru a te asigura că sistemul de încălzire funcționează în parametri optimi. Este esențial ca toate caloriferele să fie aerisite, pentru a elimina eventualele bule de aer din instalație, care pot bloca circulația uniformă a agentului termic și pot reduce eficiența încălzirii.

O instalație verificată corespunzător încălzește mai repede locuința, menține o temperatură constantă în toate camerele și contribuie la reducerea consumului de energie, mai spune specialistul. În plus, această operațiune previne eventualele defecțiuni sau blocaje ce pot apărea în timpul sezonului rece.

De asemenea, este indicat să se verifice presiunea centralei și funcționarea termostatului, pentru a evita pierderile de eficiență și pentru a prelungi durata de viață a echipamentului.