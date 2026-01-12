Valul de ger atinge apogeul. ANM anunță când va fi cea mai rece noapte a iernii

România se confruntă cu un episod sever de ger, iar meteorologii au extins codul galben la nivel național. Conform prognozei actualizate, vârful valului de frig va fi atins marți dimineață, 13 ianuarie 2026, când temperaturile vor coborî până la minus 20 de grade în zonele montane, iar în Capitală și în localitățile din jur se vor înregistra valori de minus 14…minus 15 grade. Prognoza detaliată a fost prezentată de Romica Jurca, pentru România TV, pe baza datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit meteorologilor, dimineața de marți va aduce cele mai scăzute temperaturi din acest episod de iarnă. În zonele montane se vor atinge minus 20 de grade, în timp ce în București și în localitățile preorășenești minimele vor coborî până la minus 14–15 grade. Viscolul și ninsorile vor accentua senzația de frig, mai ales în regiunile expuse.

Urmează cea mai geroasă noapte din această iarnă și din acest an, cu temperaturi minime cuprinse între minus 20 și minus 9 grade la nivel național. În Capitală, termometrele vor indica în jur de minus 14 grade. Pe parcursul zilei de marți, vremea va rămâne deosebit de rece în Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, unde temperaturile maxime vor fi negative, între minus 9 și minus 3 grade.

Meteorologii au emis o informare meteo valabilă în intervalul 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, ce vizează vreme deosebit de rece, cu ger mai ales noaptea și dimineața, ninsori, local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

„Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nordestul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.”

Conform prognozei, pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3–5 centimetri. Marți, ninsorile se vor extinde în special în regiunile intracarpatice, unde stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 2–8 centimetri. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local se vor acumula 10–15 centimetri de zăpadă.

„Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40…50 km/h). Miercuri și joi local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului”, potrivit ANM.