Vremea Breaking news

Valul de ger atinge apogeul. ANM anunță când va fi cea mai rece noapte a iernii

Comentează știrea
Valul de ger atinge apogeul. ANM anunță când va fi cea mai rece noapte a ierniiGer. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

România se confruntă cu un episod sever de ger, iar meteorologii au extins codul galben la nivel național. Conform prognozei actualizate, vârful valului de frig va fi atins marți dimineață, 13 ianuarie 2026, când temperaturile vor coborî până la minus 20 de grade în zonele montane, iar în Capitală și în localitățile din jur se vor înregistra valori de minus 14…minus 15 grade. Prognoza detaliată a fost prezentată de Romica Jurca, pentru România TV, pe baza datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie.

Valul de ger atinge apogeul. ANM anunță când va fi cea mai rece noapte a iernii

Potrivit meteorologilor, dimineața de marți va aduce cele mai scăzute temperaturi din acest episod de iarnă. În zonele montane se vor atinge minus 20 de grade, în timp ce în București și în localitățile preorășenești minimele vor coborî până la minus 14–15 grade. Viscolul și ninsorile vor accentua senzația de frig, mai ales în regiunile expuse.

Urmează cea mai geroasă noapte din această iarnă și din acest an, cu temperaturi minime cuprinse între minus 20 și minus 9 grade la nivel național. În Capitală, termometrele vor indica în jur de minus 14 grade. Pe parcursul zilei de marți, vremea va rămâne deosebit de rece în Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, unde temperaturile maxime vor fi negative, între minus 9 și minus 3 grade.

Ninsoare

Ninsoare. Sursa foto: Freepik

Informare meteo extinsă: ninsori, viscol și polei

Meteorologii au emis o informare meteo valabilă în intervalul 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, ce vizează vreme deosebit de rece, cu ger mai ales noaptea și dimineața, ninsori, local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

Alina Sorescu avertizată de părinți despre fostul soț. Artista a ignorat toate semnalele
Alina Sorescu avertizată de părinți despre fostul soț. Artista a ignorat toate semnalele
Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV după 18 ani. Postul TV anunță încheierea formatului La Măruță
Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV după 18 ani. Postul TV anunță încheierea formatului La Măruță

„Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nordestul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.”

Ninsori consistente și vânt puternic la munte

Conform prognozei, pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3–5 centimetri. Marți, ninsorile se vor extinde în special în regiunile intracarpatice, unde stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 2–8 centimetri. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local se vor acumula 10–15 centimetri de zăpadă.

„Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40…50 km/h). Miercuri și joi local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului”, potrivit ANM.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:55 - Alina Sorescu avertizată de părinți despre fostul soț. Artista a ignorat toate semnalele
20:49 - Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV după 18 ani. Postul TV anunță încheierea formatului La Măruță
20:45 - Pe urmele fratelui. Afiliat al lui Ilan Şor, condamnat la ani grei de închisoare pentru omorul unui bebeluş
20:33 - Exclusiv EvZ. Primarii, revoltați de impozitele și taxele locale majorate. Elena Lasconi: „O mare mizerie”
20:25 - Cutremur la Real Madrid. Xabi Alonso a fost dat afară după derby-ul cu Barcelona
20:18 - Agricultura României, pe teren accidentat. Cum acordul UE-Mercosur pune la încercare fermierii

HAI România!

America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!

Proiecte speciale