Ceață și ninsori în mai multe zone din România. Șoferii circulă fără dificultăți majore

Traficul rutier se desfășoară fără blocaje la nivel național, însă ceața și ninsorile ușoare afectează vizibilitatea și condițiile de circulațieîn mai multe județe și în București, potrivit Centrului Infotrafic.

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, vineri dimineață, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza accidentelor sau a condițiilor meteorologice.

În județele Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava se înregistrează ceață, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, condiții care pot favoriza formarea ghețușului sau a chiciurii.

În municipiul București și în județele Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov sunt semnalate ninsori ușoare, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. În aceste zone se acționează cu utilaje pentru menținerea fluenței traficului, iar autoritățile monitorizează constant starea drumurilor pentru a preveni blocaje și incidente.

Pe principalele artere rutiere, autostrăzile A1, A2, A3 și A7, precum și pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu ,traficul se desfășoară fluent, pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație, fără probleme majore în traficul rutier, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii recomandă șoferilor să reducă viteza, să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață. Conducătorii auto sunt sfătuiți să mărească distanța de siguranță și să evite depășirile riscante sau opririle pe benzile de circulație ori pe banda de urgență.

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă și să se asigure că intenția de traversare este observată de conducătorii auto. Recomandările vizează prevenirea accidentelor și menținerea siguranței tuturor participanților la trafic, atât pe drumurile urbane, cât și pe cele naționale.