Ceață și ninsori în mai multe zone din România. Șoferii circulă fără dificultăți majore

Ceață și ninsori în mai multe zone din România. Șoferii circulă fără dificultăți majore
Traficul rutier se desfășoară fără blocaje la nivel național, însă ceața și ninsorile ușoare afectează vizibilitatea și condițiile de circulațieîn mai multe județe și în București, potrivit Centrului Infotrafic.

Ceață densă în mai multe județe, vizibilitate redusă sub 200 de metri

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, vineri dimineață, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza accidentelor sau a condițiilor meteorologice.

În județele Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava se înregistrează ceață, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, condiții care pot favoriza formarea ghețușului sau a chiciurii.

Ninsori ușoare în București și mai multe județe, traficul se desfășoară fluent

În municipiul București și în județele Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov sunt semnalate ninsori ușoare, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. În aceste zone se acționează cu utilaje pentru menținerea fluenței traficului, iar autoritățile monitorizează constant starea drumurilor pentru a preveni blocaje și incidente.

Cât de eficient este aerul condiționat comparativ cu aeroterma și caloriferul electric
Exclusiv. Zvonuri și betoane. Cum arată, în realitate, siguranța marilor baraje din România
Pe principalele artere rutiere, autostrăzile A1, A2, A3 și A7, precum și pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu ,traficul se desfășoară fluent, pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație, fără probleme majore în traficul rutier, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Măsuri preventive pentru siguranța rutieră în condiții de vizibilitate redusă

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii recomandă șoferilor să reducă viteza, să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață. Conducătorii auto sunt sfătuiți să mărească distanța de siguranță și să evite depășirile riscante sau opririle pe benzile de circulație ori pe banda de urgență.

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă și să se asigure că intenția de traversare este observată de conducătorii auto. Recomandările vizează prevenirea accidentelor și menținerea siguranței tuturor participanților la trafic, atât pe drumurile urbane, cât și pe cele naționale.

Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
