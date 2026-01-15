Cum va arăta primul drum național cu benzi reversibile. Premieră națională

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat joi semnarea contractului pentru serviciile de proiectare – faza Studiu de Fezabilitate – ale unui sistem inteligent de management al traficului cu benzi reversibile. Proiectul vizează sectoarele de drum cuprinse între km 52+650 – km 58+650 și km 64+575 – km 67+500 ale DN 17, la intrarea și ieșirea din municipiul Bistrița.

Intervențiile prevăzute includ reconfigurarea carosabilului de la două la trei benzi, modificarea girațiilor existente și amenajarea unor noi sensuri giratorii.

Un element-cheie al proiectului îl reprezintă introducerea unui sistem inteligent de control al benzilor, care va permite utilizarea benzii centrale pe sensul de mers cu trafic mai intens, în funcție de fluxurile monitorizate în timp real.

Totodată, proiectul prevede lărgirea podurilor și podețelor existente pe tronsoanele incluse în investiție, pentru a susține noua configurație a drumului.

Potrivit estimărilor DRDP Cluj, implementarea acestui sistem ar putea duce la o creștere a vitezei medii de circulație cu 51% și la reducerea timpilor de deplasare cu până la 42%.

„Primăria Municipiului Bistrița este primul partener instituțional care a acceptat provocarea realizării acestui proiect ce va adopta o soluție inovatoare de management al traficului, în premieră la nivel național”, a transmis DRDP Cluj.

„Pe partea de transport, suntem într-un proiect de parteneriat cu Drumurile Naționale, cu Ministerul Transportului, prin CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri, prin care vom extinde la trei benzi segmentul de drum de la pasarelă, până dincolo de Viișoara, la Gomar Lux, la intersecția cu drumul către Târgu Mureș. Și în partea cealaltă de oraș, de la Lucian Blaga până la Lukoil. Ce va rezolva asta? Se va extinde la trei benzi, va fi o bandă reversibilă, adică banda a doua se va folosi pe direcția de mers unde este traficul mai intens. Adică dimineața va fi pe intrare în oraș, pentru că toată lumea vine către Bistrița. După-masa pleacă din Bistrița, se duc oamenii acasă, va fi pe ieșire. Iar toate acestea vor fi semnalizate corespunzător. Deja este în licitație, organizată de cei de la Drumuri Naționale”, a spus acesta pentru publicația locală Bistrițeanul.