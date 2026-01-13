Debitele râurilor din țară, la 30-50% din mediile multianuale lunare în ianuarie. Estimările hidrologilor pentru următoarele luni 

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunțat marți că, în luna ianuarie, debitele râurilor din România vor fi la 30–50% din mediile multianuale lunare, cu valori mai scăzute pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad. „Cele mai scăzute debite (sub 30%) sunt estimate pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad”, a anunțat instituția.

INHGA a transmis că, în luna ianuarie 2026, debitele râurilor din România vor fi, în general, la 30–50% din mediile multianuale lunare, iar valori mai ridicate, de 50–80%, sunt prognozate pe râurile din bazinele Olt, în sectorul superior și mijlociu, Argeș, în sectorul superior și mijlociu, Ialomița, precum și pe Siret și Prut.

Potrivit specialiștilor, cele mai mari valori, apropiate de normal, de 80–100%, se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș și Putna.

Tendințele vor continua și în lunile februarie și martie, însă în februarie debitele vor coborî sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Râmnicu Sărat.

„În lunile ianuarie şi februarie 2026 formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de năboi şi sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, în funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării”, au mai anunțat hidrologii.

Potrivit hidrologilor, prognozele de lungă durată vor fi actualizate constant prin estimări pe termen scurt.

În situațiile în care există riscul depășirii cotelor de apărare, vor fi emise avertizări hidrologice, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice și meteorologice din momentul respectiv.