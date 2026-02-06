Pericol de inundații în Moldova și Muntenia. Hidrologii au emis avertizări de cod galben si portocaliu

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru mai multe râuri din Moldova și Muntenia, semnalând un risc crescut de inundații. Hidrologii avertizează că în următoarele ore cotele de inundație pot fi depășite.

Hidrologii au emis cod portocaliu pentru râurile din bazinul hidrografic Milcov, județul Vrancea, și pentru râul Teleajen, pe sectorul aval confluență cu râul Vărbilău, județul Prahova. Avertizarea este valabilă până vineri, ora 12.00, ca urmare a precipitațiilor înregistrate și prognozate, care pot provoca depășirea cotelor de inundație.

O avertizare cod galben vizează râurile din bazinul hidrografic Bârlad, afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Crasna, în județele Vaslui, Galați, Bacău și Vrancea. Hidrologii atenționează că în aceste zone se pot înregistra creșteri importante de debite și niveluri ale apelor.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis cod portocaliu valabil între 5 februarie, ora 21:00, și 6 februarie, ora 12:00, pentru anumite sectoare de râuri din județele Buzău și Prahova. Codul galben este în vigoare între 5 februarie, ora 14:00, și 6 februarie, ora 16:00, pentru râuri din Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila și Vrancea.

Conform comunicatului INHGA, precipitațiile prognozate, cedarea apei din stratul de zăpadă și influența gheții pe râuri pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râuri mici și creșteri de debite și niveluri, cu posibilă depășire a cotelor de apărare. Cetățenii din zonele vizate sunt sfătuiți să manifeste prudență și să evite traversarea râurilor sau podurilor afectate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea a transmis un mesaj RO-Alert, valabil până la ora 12.00, prin care atenționează populația asupra pericolului de inundații și recomandă îndreptarea spre locurile de refugiu, oprirea alimentării cu energie electrică și gaze naturale și pregătirea pentru evacuare.

O avertizare meteo cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ și ninsori viscolite în zonele montane este în vigoare până la ora 10.00 în județele Vrancea, Prahova și Buzău, iar cantitățile de apă pot ajunge la 25…35 l/mp și izolat peste 40…50 l/mp, în timp ce stratul de zăpadă la peste 1500 m altitudine se va depune în medie de 15…30 cm, cu vânt ce poate atinge rafale de 90…100 km/h.