Poluare cu produse petroliere pe râul Bîc. Intervenție de urgență în Chișinău și anchetă pentru identificarea sursei

Republica Moldova. Prezența unor pete de substanțe petroliere pe râul Bîc a mobilizat de urgență echipele de intervenție în municipiul Chișinău. Autoritățile au instalat baraje absorbante și au început o anchetă pentru a stabili originea poluării, în timp ce specialiștii încearcă să limiteze impactul asupra mediului și să prevină extinderea contaminării.

Inspectorii de mediu, împreună cu angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au intervenit în teren după ce pe suprafața apei au fost observate substanțe petroliere. Echipele au instalat baraje de protecție și au utilizat materiale sorbante pentru a izola și neutraliza poluanții.

Acțiunile au fost concentrate pe reducerea riscului de extindere a poluării în aval, acolo unde efectele ar putea afecta zone mai extinse și ecosisteme sensibile.

„Acțiunea face parte dintr-un efort coordonat al autorităților, care desfășoară concomitent investigații pentru identificarea sursei de poluare și stabilirea persoanelor responsabile. În acest sens, sunt întreprinse verificări în teren și analize de laborator, iar toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi elucidate.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului subliniază că, în funcție de rezultatele investigațiilor, persoanele vinovate vor fi trase la răspundere conform prevederilor legislației în vigoare, inclusiv prin recuperarea prejudiciului cauzat mediului”, transmite IPM.

Autoritățile au inițiat un proces amplu de verificare pentru a determina sursa exactă a poluării. Sunt efectuate analize de laborator, iar echipele din teren inspectează zonele din apropiere, inclusiv rețelele de canalizare și eventualele surse industriale.

În acest scop, a fost constituit un grup de lucru format din inspectori de mediu, specialiști ai Agenției de Mediu, reprezentanți ai Î.M. Regia „EXDRUPO” și ai S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Aceștia au misiunea de a evalua situația direct în teren și de a propune măsuri suplimentare, dacă va fi necesar.

Autoritățile anunță că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce investigațiile vor avansa și vor face publice rezultatele imediat ce acestea vor fi disponibile.

Incidentul nu este unul izolat. Primele pete de ulei au fost observate pe râul Bîc încă din 19 martie, moment în care autoritățile au reacționat prin mobilizarea unui grup de intervenție.

De atunci, acțiunile s-au intensificat, iar monitorizarea cursului de apă a devenit continuă, pentru a preveni agravarea situației și a reduce impactul asupra mediului.

Situația de pe râul Bîc vine într-un context regional dificil, marcat de criza de mediu de pe Nistru. La începutul lunii martie, în urma unui atac asupra infrastructurii energetice din Ucraina, au fost înregistrate scurgeri de produse petroliere în fluviu.

Unda de poluare a ajuns ulterior pe teritoriul Republicii Moldova, afectând mai multe localități din nord. În unele zone, alimentarea cu apă a fost sistată, iar populația a fost nevoită să recurgă la surse alternative.

Autoritățile au instituit stare de alertă de mediu și au instalat baraje de protecție pentru a limita răspândirea poluanților.

Specialiștii avertizează că poluarea cu produse petroliere poate avea consecințe grave asupra mediului și sănătății publice. Aceste substanțe afectează calitatea apei, distrug flora și fauna acvatică și pot compromite sursele de apă utilizate de populație.