România sare în ajutor. Noi livrări de echipamente pentru combaterea poluării Nistrului. Video

Republica Moldova. România a trimis un nou transport de echipamente pentru a ajuta la combaterea poluării de pe râul Nistru, unde petele de petrol continuă să fie vizibile. Sprijinul vine în contextul unei crize de mediu care nu a fost încă depășită și care afectează direct locuitorii din nordul țării, în special din municipiul Bălți, unde alimentarea cu apă potabilă rămâne problematică.

Ministerul Mediului anunță că intervențiile sunt în plină desfășurare, iar echipele din teren lucrează pentru a limita răspândirea substanțelor poluante. Echipamentele trimise de România completează resursele deja utilizate în teren, fiind al patrulea lot de ajutor oferit în gestionarea acestei situații.

„Noi echipamente se îndreaptă din România spre R. Moldova. Echipele noastre monitorizează constant situația și desfășoară lucrări de intervenție și întreținere. Instalăm noi baraje de protecție, distribuim material ecologic absorbant și amplasăm lavete absorbante pe suprafața apei. Rămânem mobilizați, acționăm responsabil și vom face tot ce este necesar pentru a proteja Nistrul”, a menționat ministrul Hajder, pe pagina de Facebook.

În paralel, situația rămâne dificilă pentru locuitorii municipiului Bălți, unde apa la robinet lipsește în continuare în mai multe zone. Autoritățile locale dau asigurări că alimentarea va fi reluată treptat, însă avertizează că apa nu este sigură pentru consum în primele zile.

„Situația mai este încă complicată, da este mai ușor decât a fost, da, apa deja a ajuns la Bălți, încă nu a ajuns chiar în toate apartamentele din oraș. Eu cred că în cel mai apropiat timp, pe parcursul acestei nopți, o să fie pornită apa, ca să ajungă în toate apartamentele, în toate casele din Bălți. Vă rog insistent, să nu consumați apa care este astăzi în robinete, în primele zile, în primele cel puțin 48 de ore”, a declarat primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov.

Autoritățile au anunțat că starea excepțională va fi menținută în municipiu și în perioada următoare, din cauza riscurilor persistente.

Criza ecologică are la bază un incident de poluare transfrontalieră produs în urma unui atac cu drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina, în noaptea de 6 spre 7 martie. Una dintre țintele lovite a fost hidrocentrala de la Novodnestrovsk, unde exploziile au dus la scurgeri masive de ulei de transformator și alte produse petroliere în apele Nistrului.

Unda de poluare a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 10 martie, fiind detectată inițial în zona localității Naslavcea, raionul Ocnița, după care s-a extins în nordul țării.

Analizele de laborator au confirmat depășiri ale concentrațiilor admisibile de produse petroliere și hidrocarburi aromatice. Estimările arată că volumul substanțelor poluante ar putea fi de zeci de ori mai mare decât cele aproximativ 1,5 tone anunțate inițial de partea ucraineană.

Pentru a limita extinderea poluării, echipe din Republica Moldova și România au instalat baraje absorbante pe mai multe sectoare ale râului. Autoritățile române au trimis echipamente și experți, iar Uniunea Europeană a activat mecanisme de sprijin, inclusiv imagini satelitare pentru monitorizarea situației.

Responsabilitatea pentru acest incident a fost atribuită public Federației Ruse de către autoritățile de la Chișinău și Kiev. Președinta Maia Sandu a declarat că „Rusia poartă întreaga responsabilitate” pentru poluarea Nistrului, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest.

Deși livrările de apă au fost reluate în unele orașe, inclusiv la Bălți, Soroca, Florești și Sângerei, autoritățile avertizează că apa poate fi utilizată, deocamdată, doar în scopuri menajere. Pentru consum, oamenii sunt nevoiți să recurgă la apă îmbuteliată sau la punctele de distribuție gratuită organizate de autorități.