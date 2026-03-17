Apele Nistrului, sub lupa procurorilor. Procuratura Generală a deschis dosar penal

Republica Moldova. Procuratura Generală a Republicii Moldova s-a autosesizat și a înregistrat un dosar penal privind poluarea gravă a fluviului Nistru cu produse petroliere, ca urmare a atacului Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina.

Ancheta a fost inițiată pe 16 martie 2026, imediat după publicarea Hotărârii Guvernului nr. 108, prin care a fost declarată stare de alertă de mediu pentru întreg bazinul Nistrului pe o perioadă de 15 zile.

„Dreptul la un mediu sănătos constituie un principiu cu valoare constituțională, consacrat de art. 37 din Constituție. Legislația națională interzice categoric deversarea în apele de suprafață a produselor petroliere sau a altor substanțe poluante”, se arată în comunicatul oficial al Procuraturii Generale.

Procurorii vor investiga toate circumstanțele care au dus la poluarea fluviului, inclusiv cauzele incidentului, dimensiunea prejudiciului ecologic și eventualele consecințe asupra sănătății oamenilor și a ecosistemului acvatic.

Poluarea a început după atacul cu drone al Federației Ruse asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk din 7 martie 2026, care a provocat deversarea unui volum semnificativ de ulei de transformator și alte hidrocarburi în Nistru. Unda de poluare a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 10 martie, afectând în special raioanele din nord.

Pentru a limita efectele, Guvernul a instituit starea de alertă de mediu și a implementat măsuri de urgență, printre care: instalarea barajelor absorbante, sistarea temporară a alimentării cu apă din Nistru în anumite zone, interzicerea pescuitului și monitorizare intensivă a calității apei.

Asociația Promo-LEX cere Procuraturii Generale să deschidă un dosar penal pentru poluarea fluviului Nistru, produsă după atacul cu drone al Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina. Organizația a depus luni, 16 martie, un denunț penal și solicită investigarea faptelor ca infracțiuni de poluare a apei și ecocid.

În denunțul depus, Promo-LEX solicită procurorilor începerea urmăririi penale, conservarea urgentă a probelor, inclusiv rezultatele analizelor de laborator, datele de monitorizare și probele de apă și sediment, precum și dispunerea unor expertize judiciare de mediu, hidrologice, chimice și toxicologice.

Organizația mai cere inițierea cooperării judiciare internaționale cu autoritățile din Ucraina și evaluarea prejudiciului ecologic și material provocat Republicii Moldova.

Potrivit Promo-LEX, aceste măsuri sunt necesare pentru documentarea poluării fluviului Nistru, stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului și identificarea persoanelor responsabile.

Ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, a fost convocat marți, 17 martie, la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, unde autoritățile i-au înmânat o notă de protest în legătură cu atacul asupra Complexului Hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina.

Într-un gest simbolic, oficialului rus i-a fost prezentată apă poluată din fluviul Nistru, pentru a ilustra consecințele directe ale acestui atac asupra Republicii Moldova. Potrivit Ministerului de Externe, acțiunea vine în contextul impactului major pe care bombardamentele din 7 martie l-au avut asupra mediului și securității alimentării cu apă în regiune.

Consecințele atacului din 7 martie s-au resimțit rapid și pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit autorităților, o mare parte din localitățile din nordul țării au rămas fără apă la robinete, după ce poluarea a afectat sursele de captare.

Pata de produse petroliere s-a extins de-a lungul Nistrului până în zona hidrocentralei de la Dubăsari, determinând autoritățile să instituie stare de alertă pe fluviu.