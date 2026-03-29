Posibile viituri în mai multe bazine hidrografice. Cod galben și cod portocaliu emise de specialiști

Hidrologii au emis o actualizare a prognozei hidrologice, anunțând instituirea unor avertizări de tip cod galben și cod portocaliu pe mai multe râuri din România, potrivit Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

Decizia vine în contextul condițiilor meteorologice recente și al evoluției factorilor hidrologici, care pot conduce la creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor cursurilor de apă.

Specialiștii au precizat că măsura a fost luată „ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării”, elemente care contribuie la riscul de viituri și depășiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea hidrologică de cod galben este valabilă până luni, la miezul nopții, și vizează mai multe bazine hidrografice din țară. Printre acestea se numără Râul Negru, în județele Covasna, Harghita și Brașov, precum și râul Ialomița, în sectorul amonte al stației hidrometrice Moroeni și pe afluenții aferenți până în zona Siliștea Snagovului, în județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov.

De asemenea, sunt vizate și râul Prahova, în bazinul superior și pe afluenții din sectoarele mijlociu și inferior, precum și râul Buzău, în zona amonte a acumulării Siriu și pe afluenții aferenți până la stația hidrometrică Banița.

Avertizarea se extinde și asupra râului Râmnicu Sărat, dar și asupra unor cursuri de apă din județele Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț și Suceava.

Conform informațiilor furnizate, sub incidența codului galben intră și râurile Putna, Trotuș, Moldova și Bistrița, pe diverse sectoare și afluenți, în funcție de evoluția debitelor și a condițiilor hidrologice din teren.

În paralel, hidrologii au emis și o avertizare de cod portocaliu, valabilă până luni, la ora 12:00, pentru anumite sectoare de râuri unde riscul de inundații este mai ridicat.

Aceasta vizează în principal râul Negru, în sectorul amonte de confluența cu râul Covasna, în județele Covasna și Harghita. Totodată, avertizarea se aplică și pe râul Putna, în zona amonte a stației hidrometrice Colacu, precum și pe sectorul aferent stației Mircești din județul Vrancea.

De asemenea, râul Trotuș se află sub cod portocaliu în sectorul amonte al stației hidrometrice Ghimeș Făget și pe afluenții de dreapta din zona aval până la stația Vrânceni, în județele Harghita, Bacău și Covasna.

Actualizarea avertizărilor hidrologice reflectă o combinație de factori naturali care influențează regimul apelor. Potrivit specialiștilor, precipitațiile estimate pentru perioada următoare, împreună cu topirea stratului de zăpadă și propagarea undelor de viitură pe cursurile de apă, pot genera creșteri rapide ale nivelurilor râurilor.

Hidrologii monitorizează permanent situația din teren, iar avertizările sunt emise pentru a permite autorităților și populației să adopte măsuri preventive în zonele expuse riscului de inundații.

Instituțiile responsabile continuă să urmărească evoluția fenomenelor hidrologice și pot actualiza avertizările în funcție de schimbările intervenite. Populația din zonele vizate este informată prin intermediul canalelor oficiale și este îndemnată să respecte recomandările autorităților.

În contextul acestor avertizări, autoritățile locale pot lua măsuri de prevenire, inclusiv verificarea infrastructurii hidrotehnice și pregătirea intervențiilor în caz de necesitate.