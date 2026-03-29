Cele mai afectate zone din România de vremea capricioasă

Prognoza meteo pentru data de 29 martie indică o schimbare semnificativă a vremii în România. După o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, meteorologii anunță revenirea precipitațiilor pe arii extinse și o ușoară răcire a aerului.

Cerul va fi predominant noros în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor afecta în special regiunile din est și sud-est, dar și alte zone, pe arii mai restrânse.

„Cerul va fi mai mult noros şi va ploua pe arii extinse în jumătatea estică a ţării şi pe suprafeţe mai mici în rest”, arată prognoza.

Meteorologii avertizează că precipitațiile vor avea caracter de aversă în multe zone, iar cantitățile de apă pot fi semnificative, mai ales în estul țării.

„Vor fi mai ales averse, iar în estul şi sud-estul teritoriului se vor înregistra cantităţi de apă de 15...20 l/mp, şi pe alocuri de peste 25 l/mp”, conform prognozei.

Acest tip de precipitații este asociat cu instabilitate atmosferică accentuată și poate duce la acumulări rapide de apă, în special în zonele urbane sau în regiunile cu drenaj slab.

Schimbarea vremii va fi resimțită mai puternic în zonele montane, unde precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mari vor deveni ninsori.

„La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10...15 cm şi va fi viscol”, arată prognoza.

Această evoluție este specifică perioadelor de tranziție între anotimpuri, când masele de aer rece revin temporar în regiune.

Pe lângă precipitații, vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, ceea ce va accentua senzația de frig.

„Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificări temporare în sud-est, în vest şi la munte, unde vor fi rafale în general de 45...55 km/h şi la altitudini mari de 60...80 km/h”, potrivit prognozei.

Aceste intensificări pot crea disconfort, mai ales în zonele deschise și în regiunile montane.

Valorile termice vor coborî față de intervalul anterior, iar maximele se vor încadra într-un interval mai redus.

„Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 şi 8 grade”, conform prognozei.

Această scădere vine după un episod de încălzire, specific finalului lunii martie, când temperaturile au depășit pe alocuri 18-20 de grade în unele regiuni ale țării.

În marile orașe, vremea va fi dominată de nori și precipitații moderate.

Pentru București, prognoza indică o zi închisă, cu ploi și temperaturi moderate.

„Cerul va avea înnorări şi va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 6...7 grade”, arată datele pentru Capitală.

Și în Cluj-Napoca, vremea va fi similară, cu precipitații și temperaturi mai scăzute.

„În Cluj, vremea va fi în continuare ploioasă, maxima zilei va fi de 10 grade”, potrivit prognozei.