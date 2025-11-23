Social

Microbuz cu cetățeni moldoveni, cuprins de flăcări în România. Pasagerii au reușit să se autoevacueze în ultimele secunde

Microbuz cu cetățeni moldoveni, cuprins de flăcări în România. Pasagerii au reușit să se autoevacueze în ultimele secundePompieri. Sursa foto: Antena 3
Republica Moldova. Un microbuz cu 18 cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul național dintre orașele Adjud și Bârlad. Vehiculul a fost cuprins de flăcări în mers în această dimineață. Oamenii au reușit să se evacueze la timp, circulația între Adjud și Bârlad a fost oprită pe un sens, transmite Centrul Infotrafic al IGP din România.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, un microbuz de transport persoane, în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova, a luat foc în mers.

Incendiul s-a produs pe DN 11A, între localitățile Huruiești (județul Bacău) și Homocea (județul Vrancea). Toți pasagerii au reușit să iasă din microbuz la timp, fără a suferi leziuni, transmite presa locală.

Context: tragedia din septembrie, cu trei morți

Amintim că la începutul lunii septembrie trei cetățeni din Republica Moldova au murit, iar alți 16 au fost răniți în dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, după un accident rutier produs între localitățile Santa-Mare și Dămideni, județul Botoșani. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:40. Un autoturism cu numere moldovenești s-a ciocnit violent cu un microbuz plin cu pasageri.

Via Dobrogeană, o călătorie prin peisajele spectaculoase ale Dobrogei. Un traseu ce străbate frumuseți naturale și descoperiri culturale
Ultima ofertă Trump pentru Ucraina. Rubio discută detaliile cruciale la Geneva
Șoferul moldovean, vinovat de producerea accidentului din septembrie

Conform relatărilor presei locale, șoferul autoturismului de marca „Volvo”, un bărbat din Republica Moldova în vârstă de 48 de ani, ar fi pierdut controlul mașinii într-o curbă ușoară și a pătruns pe contrasens, izbindu-se frontal într-un microbuz de pasageri. Șoferul și doi pasageri din autoturism au decedat pe loc.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a mobilizat echipaje medicale și de descarcerare. O persoană aflată în stare critică, dar conștientă, a fost transportată cu elicopterul SMURD la Iași. Alți 15 pasageri ai microbuzului au fost preluați de ambulanțe și duși la Spitalul Județean din Botoșani.

Poliția rutieră din România a confirmat că accidentul s-a produs pe fondul pierderii controlului volanului de către șoferul moldovean.

