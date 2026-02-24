15 județe sub cod galben de inundații. Zonele vizate de avertismentul hidrologilor

Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații pe mai multe râuri din vestul României, după ce au emis o atenționare cod galben care a intrat în vigoare marți dimineață, la ora 7.00, și vizează cursuri de apă din județele Timiș și Arad.

Conform specialiștilor, avertizarea a fost emisă în contextul precipitațiilor deja înregistrate, al celor prognozate și al propagării apelor. Potrivit atenționării, „ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție”.

Sunt vizate râurile din bazinul hidrografic Bega, respectiv „bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Remetea, judeţele Timiș și Arad”. Atenționarea este valabilă până marți, la ora 12.00.

În paralel, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, luni, 23 februarie, o altă atenționare cod galben, valabilă până marți, 24 februarie, la ora 16.00, pentru râuri din 15 județe.

Potrivit hidrologilor, în intervalul luni, ora 12.00 – marți, ora 16.00, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. De asemenea, sunt așteptate creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție și efecte de inundații locale.

Atenționarea cod galben este valabilă pentru anumite sectoare de râuri din județele Satu Mare, Maramureș, Cluj, Bihor, Hunedoara, Arad, Alba, Caraș-Severin, Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și în perimetrele cu risc de inundații, precum și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale și de structurile pentru situații de urgență.

De asemenea, este indicată adoptarea unor măsuri preventive pentru protejarea bunurilor și pentru asigurarea siguranței personale în eventualitatea unor creșteri rapide ale nivelului apelor.